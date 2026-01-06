Адвокатом Николаса Мадуро стал защитник, освободивший Джулиана Ассанжа

Суд в Нью-Йорке 5 января провел первое заседание по делу бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает Fox News.

Судья обязал его явиться на слушания 17 марта.

Фото Reuters. Николаса Мадуро и его жену доставили в федеральный суд в Нью-Йорке

Во время заседания бывший лидер Венесуэлы заявил о своей невиновности. Об этом же заявила его жена Силия Флорес. Защита сообщила, что позднее будет добиваться освобождения под залог.

Николас Мадуро с супругой покинул зал суда в Нью-Йорке в сопровождении Службы маршалов Соединенных Штатов, заседание продлилось около получаса.

У здания суда прошли протесты. Участники акции требовали освободить арестованных, а также призывали США не вмешиваться в дела латиноамериканской страны.

Стало известно, что Николас Мадуро нанял адвоката из Вашингтона Барри Поллака, который ранее помог освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

На счету Поллака несколько громких дел. В 2024 году помог Джулиану Ассанжу заключить сделку с американскими властями и выйти на свободу. Он также добился оправдательного приговора для бывшего бухгалтера Enron Майкла Крауца, которого обвиняли в мошенничестве, и для жителя Лонг-Айленда Мартина Танклеффа, который провел в заключении 17 лет по обвинению в расправе над родителями.

Джулиан Ассанж прославился после того, как WikiLeaks опубликовал тысячи документов о военных кампаниях в Афганистане и Ираке, а также секретные материалы Госдепа США.

Напомним, в ночь на 3 января в столице Венесуэлы прозвучало несколько взрывов. Стало известно, что ВВС Соединенных Штатов провели спецоперацию и захватили теперь уже бывшего президента страны Николаса Мадуро и его супругу и насильно вывезли. Они помещены в одну из тюрем Нью-Йорка.

Экс-главе Венесуэлы предъявлены обвинения в том, что он возглавлял преступную группировку Cartel de los Soles, которая объявлена в США террористической организацией, а также в том, что вместе с женой, сыном и ближайшими соратниками участвовал в сговоре с колумбийскими группировками, занимающимися производством и транспортировкой кокаина.

Кроме того, Николасу Мадуро предъявлены обвинения в торговле венесуэльскими дипломатическими паспортами, обеспечении дипломатического прикрытия для наркоторговли и использовании бандитских группировок для устранения конкурентов.