09:27
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Экономика

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальное заявление Министерства энергетики Соединенных Штатов.

«Правительство США начало продажу венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах Соединенных Штатов, Венесуэлы и наших союзников. Мы привлекли ведущих мировых трейдеров сырьевых товаров и ключевые банки для осуществления и оказания финансовой поддержки этих продаж нефти и нефтепродуктов», — говорится в заявлении.

Согласно документу, все доходы от продажи сырой нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы будут первоначально поступать на счета в признанных мировых банках, находящихся под контролем США.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357218/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Стоимость нефти Brent упала ниже $60 впервые с декабря 2025 года
Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Венесуэлы
Адвокатом Николаса Мадуро стал защитник, освободивший Джулиана Ассанжа
Трамп отказался поддержать лидера оппозиции в Венесуэле из-за Нобелевской премии
Шесть стран заявили, что США создали «чрезвычайно опасный прецедент» в Венесуэле
При похищении Николаса Мадуро убита большая часть его охраны — Минобороны
Венесуэла стала шестой страной, где США провели военную операцию при Трампе
Ситуация в Венесуэле. Реакция мирового сообщества на захват Николаса Мадуро
Ситуация в Венесуэле. США обнародовали список обвинений Николасу Мадуро
Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес и. о. президента страны
Популярные новости
Это важно: обменки Кыргызстана будут проверять происхождение ваших средств Это важно: обменки Кыргызстана будут проверять происхождение ваших средств
Кыргызстан оказался в&nbsp;пятерке стран, активно закупающих шампанское в&nbsp;России Кыргызстан оказался в пятерке стран, активно закупающих шампанское в России
В&nbsp;2025 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в&nbsp;Кыргызстан увеличился В 2025 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Кыргызстан увеличился
В&nbsp;Финляндии тепло от&nbsp;дата-центров используют для отопления жилья В Финляндии тепло от дата-центров используют для отопления жилья
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
8 января, четверг
09:20
Кубок Азии. Акжол Махмудов встретился с членами сборной Кыргызстана Кубок Азии. Акжол Махмудов встретился с членами сборной...
09:13
Может иметь токсин. «Нестле» отзывает отдельные партии детского питания в КР
09:12
США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным 8 января в Бишкеке было в 1956 году
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
7 января, среда
21:15
Картофель из России не пропустили в Кыргызстан
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 января: без осадков
20:36
В Бишкеке задержан несовершеннолетний, угнавший автомобиль
20:28
Американские военные захватили российский танкер «Маринера»
17:22
Главным тренером футбольной команды «Абдыш-Ата» снова стал Валерий Березовский