США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальное заявление Министерства энергетики Соединенных Штатов.

«Правительство США начало продажу венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах Соединенных Штатов, Венесуэлы и наших союзников. Мы привлекли ведущих мировых трейдеров сырьевых товаров и ключевые банки для осуществления и оказания финансовой поддержки этих продаж нефти и нефтепродуктов», — говорится в заявлении.

Согласно документу, все доходы от продажи сырой нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы будут первоначально поступать на счета в признанных мировых банках, находящихся под контролем США.