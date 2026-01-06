12:13
Власть

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Венесуэлы

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Венесуэлы. Выступление генсека организации Антониу Гутерриша зачитал его заместитель по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

«Я глубоко обеспокоен возможной эскалацией нестабильности в стране, потенциальным влиянием на регион и прецедентом, который может быть создан в отношениях между государствами», — говорится в заявлении.

Ситуация в Венесуэле. Реакция мирового сообщества на захват Николаса Мадуро

Подчеркнута необходимость полного соблюдения всеми международного права, в том числе Устава ООН, который служит основой для поддержания международного мира и безопасности.

Отмечено, что в ходе военных действий 3 января не соблюдены нормы международного права. В Уставе ООН закреплен запрет на угрозу силой либо ее применение против территориальной целостности или политической независимости любой страны.

Генеральный секретарь ООН призвал все заинтересованные стороны в Венесуэле к участию во всеобъемлющем демократическом диалоге, где все слои общества смогут определить свое будущее, «это подразумевает полное соблюдение прав человека, верховенство закона и суверенную волю венесуэльского народа».

Также он призвал «соседей Венесуэлы и международное сообщество в целом действовать в духе солидарности и в соответствии с принципами, законами и правилами, призванными способствовать мирному сосуществованию».

«Сила закона должна восторжествовать. Международное право содержит инструменты для решения таких проблем, как незаконный оборот наркотиков, споры о ресурсах и нарушения прав человека. Это тот путь, по которому нам нужно идти», — говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 3 января в столице Венесуэлы прозвучало несколько взрывов. Стало известно, что ВВС Соединенных Штатов провели спецоперацию и захватили теперь уже бывшего президента страны Николаса Мадуро и его супругу и насильно вывезли. Они помещены в одну из тюрем Нью-Йорка.

Экс-главе Венесуэлы предъявлены обвинения в том, что он возглавлял преступную группировку Cartel de los Soles, которая объявлена в США террористической организацией, а также в том, что вместе с женой, сыном и ближайшими соратниками участвовал в сговоре с колумбийскими группировками, занимающимися производством и транспортировкой кокаина.

Кроме того, Николасу Мадуро предъявлены обвинения в торговле венесуэльскими дипломатическими паспортами, обеспечении дипломатического прикрытия для наркоторговли и использовании бандитских группировок для устранения конкурентов.
