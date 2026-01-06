Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Венесуэлы. Выступление генсека организации Антониу Гутерриша зачитал его заместитель по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

«Я глубоко обеспокоен возможной эскалацией нестабильности в стране, потенциальным влиянием на регион и прецедентом, который может быть создан в отношениях между государствами», — говорится в заявлении.

Подчеркнута необходимость полного соблюдения всеми международного права, в том числе Устава ООН, который служит основой для поддержания международного мира и безопасности.

Отмечено, что в ходе военных действий 3 января не соблюдены нормы международного права. В Уставе ООН закреплен запрет на угрозу силой либо ее применение против территориальной целостности или политической независимости любой страны.

Генеральный секретарь ООН призвал все заинтересованные стороны в Венесуэле к участию во всеобъемлющем демократическом диалоге, где все слои общества смогут определить свое будущее, «это подразумевает полное соблюдение прав человека, верховенство закона и суверенную волю венесуэльского народа».

Также он призвал «соседей Венесуэлы и международное сообщество в целом действовать в духе солидарности и в соответствии с принципами, законами и правилами, призванными способствовать мирному сосуществованию».

«Сила закона должна восторжествовать. Международное право содержит инструменты для решения таких проблем, как незаконный оборот наркотиков, споры о ресурсах и нарушения прав человека. Это тот путь, по которому нам нужно идти», — говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 3 января в столице Венесуэлы прозвучало несколько взрывов. Стало известно, что ВВС Соединенных Штатов провели спецоперацию и захватили теперь уже бывшего президента страны Николаса Мадуро и его супругу и насильно вывезли. Они помещены в одну из тюрем Нью-Йорка.

Экс-главе Венесуэлы предъявлены обвинения в том, что он возглавлял преступную группировку Cartel de los Soles, которая объявлена в США террористической организацией, а также в том, что вместе с женой, сыном и ближайшими соратниками участвовал в сговоре с колумбийскими группировками, занимающимися производством и транспортировкой кокаина.

Кроме того, Николасу Мадуро предъявлены обвинения в торговле венесуэльскими дипломатическими паспортами, обеспечении дипломатического прикрытия для наркоторговли и использовании бандитских группировок для устранения конкурентов.