США за день получили венесуэльскую нефть на $4 миллиарда — Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует заработать миллиарды, а, возможно, и триллионы долларов на продаже нефти из Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Речь идет о миллиардах долларов от нефти, которые со временем превратятся в сотни миллиардов, а затем и в триллионы. Мы будем находиться там (в Венесуэле) до тех пор, пока страна не будет приведена в порядок», — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что США за один день получили венесуэльскую нефть на общую сумму $4 миллиарда, пообещав, что «этот показатель будет расти».

По его словам, топливо сейчас выгружают с танкера Marinera, который перешел под контроль американских сил 6 января. Лидер США отказался отвечать на вопрос, беседовал ли он с президентом Владимиром Путиным после инцидента, добавив, что не желает про это говорить.

Напомним, в ночь на 3 января в столице Венесуэлы прозвучало несколько взрывов. Стало известно, что ВВС Соединенных Штатов провели спецоперацию и захватили теперь уже бывшего президента страны Николаса Мадуро и его супругу и насильно вывезли. Они помещены в одну из тюрем Нью-Йорка.

Экс-главе Венесуэлы предъявлены обвинения в том, что он возглавлял преступную группировку Cartel de los Soles, которая объявлена в США террористической организацией, а также в том, что вместе с женой, сыном и ближайшими соратниками участвовал в сговоре с колумбийскими группировками, занимающимися производством и транспортировкой кокаина.

Кроме того, Николасу Мадуро предъявлены обвинения в торговле венесуэльскими дипломатическими паспортами, обеспечении дипломатического прикрытия для наркоторговли и использовании бандитских группировок для устранения конкурентов.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357292/
