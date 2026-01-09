Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует заработать миллиарды, а, возможно, и триллионы долларов на продаже нефти из Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Речь идет о миллиардах долларов от нефти, которые со временем превратятся в сотни миллиардов, а затем и в триллионы. Мы будем находиться там (в Венесуэле) до тех пор, пока страна не будет приведена в порядок», — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что США за один день получили венесуэльскую нефть на общую сумму $4 миллиарда, пообещав, что «этот показатель будет расти».

По его словам, топливо сейчас выгружают с танкера Marinera, который перешел под контроль американских сил 6 января. Лидер США отказался отвечать на вопрос, беседовал ли он с президентом Владимиром Путиным после инцидента, добавив, что не желает про это говорить.