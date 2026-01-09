Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует заработать миллиарды, а, возможно, и триллионы долларов на продаже нефти из Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Речь идет о миллиардах долларов от нефти, которые со временем превратятся в сотни миллиардов, а затем и в триллионы. Мы будем находиться там (в Венесуэле) до тех пор, пока страна не будет приведена в порядок», — сказал глава Белого дома.
Он добавил, что США за один день получили венесуэльскую нефть на общую сумму $4 миллиарда, пообещав, что «этот показатель будет расти».
По его словам, топливо сейчас выгружают с танкера Marinera, который перешел под контроль американских сил 6 января. Лидер США отказался отвечать на вопрос, беседовал ли он с президентом Владимиром Путиным после инцидента, добавив, что не желает про это говорить.
Напомним, в ночь на 3 января в столице Венесуэлы прозвучало несколько взрывов. Стало известно, что ВВС Соединенных Штатов провели спецоперацию и захватили теперь уже бывшего президента страны Николаса Мадуро и его супругу и насильно вывезли. Они помещены в одну из тюрем Нью-Йорка.
Экс-главе Венесуэлы предъявлены обвинения в том, что он возглавлял преступную группировку Cartel de los Soles, которая объявлена в США террористической организацией, а также в том, что вместе с женой, сыном и ближайшими соратниками участвовал в сговоре с колумбийскими группировками, занимающимися производством и транспортировкой кокаина.
Кроме того, Николасу Мадуро предъявлены обвинения в торговле венесуэльскими дипломатическими паспортами, обеспечении дипломатического прикрытия для наркоторговли и использовании бандитских группировок для устранения конкурентов.