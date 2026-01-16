Мария Корина Мачадо отдала свою медаль Нобелевской премии мира Дональду Трампу

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо отдала свою медаль Нобелевской премии мира американскому лидеру Дональду Трампу во время приема в Белом доме. Об этом она заявила на брифинге, передает El Nacional.

«Я говорила президенту Трампу, что 200 лет назад генерал Лафайет передал Симону Боливару медаль с изображением главы государства Джорджа Вашингтона. С тех пор Симон Боливар никогда с ней не расставался. Двести лет спустя народ Боливара вручает президенту США, наследнику Вашингтона, медаль Нобелевской премии как признание его приверженности нашей свободе», — сказала Мария Корина Мачадо журналистам.

По ее мнению, Дональд Трамп полностью «привержен свободе политических заключенных Венесуэлы и всех венесуэльцев», а также осознает потенциал республики как сильного союзника Штатов.

Отметим, согласно правилам Норвежского Нобелевского комитета, премию нельзя отзывать или передавать другим.