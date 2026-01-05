Трамп отказался поддержать лидера оппозиции в Венесуэле из-за Нобелевской премии

Дональд Трамп отказался поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо из-за того, что она не уступила ему Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает издание «Медуза» со ссылкой на The Washington Post.

По словам одного из собеседников газеты, несмотря на то что Мачадо посвятила награду американскому лидеру, ее решение принять премию было «величайшим грехом».

«Если бы она отказалась и сказала: «Я не могу принять ее, потому что она принадлежит Дональду Трампу», она бы сегодня была президентом Венесуэлы», — сказал источник.

Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам нападения на Венесуэлу и похищения главы Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил, что Марии Корине Мачадо будет тяжело стать лидером страны. Глава Белого дома назвал ее «приятной женщиной». Но, по его словам, у нее «нет поддержки и уважения» внутри Венесуэлы.

Соратники Мачадо застигнуты врасплох из-за комментариев Трампа, рассказал The Washington Post человек, близкий к ее команде.

Лауреатом Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо стала в октябре 2025 года. Тогда она назвала эту награду «признанием борьбы всех венесуэльцев», которое станет стимулом «завоевать свободу». И посвятила премию «страдающему народу Венесуэлы и президенту Дональду Трампу за его решительную поддержку нашего дела».

После того как американский спецназ захватил Николаса Мадуро, Мачадо заявила, что оппозиция готова взять власть в Венесуэле в свои руки. По ее мнению, страну должен возглавить 74-летний бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутия, который был кандидатом от оппозиции на президентских выборах в 2024-м.

В свою очередь глава Соединенных Штатов заявил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес готова сотрудничать с американской администрацией. Сама она изначально раскритиковала США за атаку на Венесуэлу, но позже призвала к диалогу и сотрудничеству.

Мария Корина Мачадо была депутатом венесуэльского парламента, в 2012 году баллотировалась на пост президента. В 2024-м стала одним из лидеров протеста против правительства Николаса Мадуро и не признала результаты этих выборов.