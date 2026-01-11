Трамп запретил любые операции с доходами от венесуэльской нефти без разрешения

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий любые операции с доходами от венесуэльской нефти без специального разрешения.

Средства, вырученные от продажи, хранятся на счетах американского Минфина, а также на счетах Центробанка Венесуэлы и государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela. В документе подчеркивается, что доходы остаются собственностью Венесуэлы, а Соединенные Штаты выступают только в качестве хранителей средств.

Заморозка операций направлена на защиту средств от судебного ареста, изъятия и взыскания по искам. Замороженным доходам предоставлен иммунитет от претензий частных лиц, например, кредиторов и деловых партнеров.

В указе говорится, что угроза ареста или применения других судебных мер в отношении доходов от продажи венесуэльской нефти несет существенный ущерб национальной безопасности и внешней политике США, в том числе усилиям по обеспечению экономической и политической стабильности в Венесуэле. Утверждается, что документ о заморозке средств принят «во благо американского и венесуэльского народов».

При этом министр финансов Штатов Скотт Бессент объявил, что на следующей неделе США отменят санкции, запрещающие продажу венесуэльской нефти.

Ранее глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты за день получили венесуэльскую нефть на $4 миллиарда.