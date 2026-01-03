США начали спецоперацию в Венесуэле? В Каракасе звучат взрывы

В нескольких районах Каракаса были слышны выстрелы, сообщает Bloomberg со ссылкой на очевидцев.

СМИ сообщают об ударе по порту Каракаса в Венесуэле и острову Маргарита в Карибском море, где размещено большое количество военных объектов.

Фото Reuters. В столице Венесуэлы - Каракасе звучат взрывы

В ночь на субботу около 2.00 по местному времени были слышны громкие взрывы и звуки низко пролетающих летательных аппаратов, сообщили журналисты AP, AFP и свидетели Reuters.



По словам очевидцев, взрывы раздавались сразу в нескольких районах города. Жители выходили на улицы, вспышки были видны на расстоянии. В южной части Каракаса, в районе крупной военной базы, произошло отключение электроэнергии. Официальные власти Венесуэлы пока не дают комментариев.

Сообщения о взрывах появились на фоне угроз президента Дональда Трампа, который ранее объявил о развертывании военно-морской группировки США в Карибском регионе и допустил возможность нанесения ударов по Венесуэле.

В начале сентября 2025 года глава Белого дома отправил в южную часть Карибского моря восемь военных кораблей, объяснив это борьбой с наркотрафиком. Президент Венесуэлы назвал действия США «враждебной осадой» и обратился в ООН с просьбой «оказать содействие в соблюдении территориальной целостности и суверенитета страны». В ответ Дональд Трамп заявил, что венесуэльский катер с наркотиками военные Соединенных Штатов потопили в Карибском море, и приказал прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой. Он также заявил, что США будут продолжать удары по наркоторговцам за границей без разрешения Конгресса.