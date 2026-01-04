Ситуация в Венесуэле. США обнародовали список обвинений Николасу Мадуро

США нанесли удары по Венесуэле, захватили теперь уже бывшего президента Николаса Мадуро и обвинили его в наркотерроризме. Атака США на Венесуэлу продлилась менее получаса. По данным CNN, американские спецслужбы вытащили Мадуро и его жену Силию Флорес из кровати. Вашингтон задействовал в операции против Венесуэлы 150 самолетов.

Минюст США обнародовал список обвинений в отношении Николаса Мадуро и Силии Флорес. По обвинениям в США Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков.

В документе, говорится, что «на протяжении более 25 лет лидеры Венесуэлы злоупотребляли своим общественным доверием и коррумпировали некогда законные институты, чтобы ввозить тонны кокаина в Соединенные Штаты».

Отмечается, что в числе обвиняемых кроме Мадуро и Флорес находятся сын президента Венесуэлы Николас Мадуро, экс-министр юстиции Рамон Родригес Чачин, министр МВД и юстиции Диосдадо Кабельо Рондон, а также главарь группировки Tren de Aragua Эктор Растенфорд Герреро Флорес.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 января в столице Венесуэлы прозвучало несколько взрывов. Журналисты международных информагентств сообщили о серии авиаударов по Каракасу.

Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли в США.

В начале сентября 2025 года глава Белого дома отправил в южную часть Карибского моря восемь военных кораблей, объяснив это борьбой с наркотрафиком. Президент Венесуэлы назвал действия США «враждебной осадой» и обратился в ООН с просьбой «оказать содействие в соблюдении территориальной целостности и суверенитета страны». В ответ Дональд Трамп заявил, что венесуэльский катер с наркотиками военные Соединенных Штатов потопили в Карибском море, и приказал прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой. Он также заявил, что США будут продолжать удары по наркоторговцам за границей без разрешения Конгресса.