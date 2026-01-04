11:39
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

Ситуация в Венесуэле. США обнародовали список обвинений Николасу Мадуро

США нанесли  удары по Венесуэле, захватили теперь уже бывшего президента Николаса Мадуро и обвинили его в наркотерроризме. Атака США на Венесуэлу продлилась менее получаса. По данным CNN, американские спецслужбы вытащили Мадуро и его жену Силию Флорес из кровати. Вашингтон задействовал в операции против Венесуэлы 150 самолетов.

Минюст США обнародовал список обвинений в отношении Николаса Мадуро и Силии Флорес. По обвинениям в США Мадуро грозит   до четырех пожизненных сроков.

В документе, говорится, что «на протяжении более 25 лет лидеры Венесуэлы злоупотребляли своим общественным доверием и коррумпировали некогда законные институты, чтобы ввозить тонны кокаина в Соединенные Штаты».

Отмечается, что в числе обвиняемых кроме Мадуро и Флорес находятся сын президента Венесуэлы Николас Мадуро, экс-министр юстиции Рамон Родригес Чачин, министр МВД и юстиции Диосдадо Кабельо Рондон, а также главарь группировки Tren de Aragua Эктор Растенфорд Герреро Флорес.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 января в столице Венесуэлы прозвучало несколько взрывов. Журналисты международных информагентств сообщили о серии авиаударов по Каракасу.

Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли в США.

В начале сентября 2025 года глава Белого дома отправил в южную часть Карибского моря восемь военных кораблей, объяснив это борьбой с наркотрафиком. Президент Венесуэлы назвал действия США «враждебной осадой» и обратился в ООН с просьбой «оказать содействие в соблюдении территориальной целостности и суверенитета страны». В ответ Дональд Трамп заявил, что венесуэльский катер с наркотиками военные Соединенных Штатов потопили в Карибском море, и приказал прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой. Он также заявил, что США будут продолжать удары по наркоторговцам за границей без разрешения Конгресса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357016/
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес и.о. президента страны
Ситуация в Венесуэле. Появились первые фото захваченного Николаса Мадуры
Ситуация в Венесуэле. США намерены управлять страной и другие заявления Трампа
Ситуация в Венесуэле. США вывезли Николаса Мадуро и его жену, заявил Трамп
Ситуация в Венесуэле. После атаки США в стране введено чрезвычайное положение
Авиаудары по военным объектам у Каракаса: над Венесуэлой нет ни одного самолета
США начали спецоперацию в Венесуэле? В Каракасе звучат взрывы
США впервые нанесли удар по наземному объекту в Венесуэле
Дональд Трамп назвал власти Венесуэлы иностранной террористической организацией
Закрытое небо Венесуэлы. Трамп давал Мадуро неделю, чтобы покинуть страну
Популярные новости
Как Садыр Жапаров поздравлял кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Как Садыр Жапаров поздравлял кыргызстанцев с Новым годом
Глава ГКНБ проинспектировал пограничный пункт &laquo;Бек-Абад&raquo; Глава ГКНБ проинспектировал пограничный пункт «Бек-Абад»
Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию
Атака на&nbsp;резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии Атака на резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии
Бизнес
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
4 января, воскресенье
11:17
Ситуация в Венесуэле. США обнародовали список обвинений Николасу Мадуро Ситуация в Венесуэле. США обнародовали список обвинений...
11:00
Праздничное послевкусие. Как вернуться в строй после Нового года?
10:39
Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес и.о. президента страны
10:28
Ситуация в Венесуэле. Появились первые фото захваченного Николаса Мадуры
10:15
Ситуация в Венесуэле. США намерены управлять страной и другие заявления Трампа