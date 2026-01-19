12:05
Венесуэла, Иран, Гренландия: цели без тормозов. Западные СМИ о курсе Трампа

Фото из интернета. Дональд Трамп

Захват лидера Венесуэлы Мадуро американским спецназом, «наполеоновские планы» в отношении Гренландии, контролируемой де-факто Датским королевством, громкие обещания протестующим в Иране поддержать их ударами ВС США, а затем резкий разворот и отказ от своих слов — так зажигательно начал 2026 год 47-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Ведущие западные СМИ, описывая столь неоднозначные шаги американской администрации, сходятся в одном: Трамп вернул внешнюю политику США в режим «шока и ультиматума». Правда, стратегия, избранная хозяином Белого дома, трещит по швам, сталкиваясь с ограничениями от сопротивления союзников и скепсисом американских избирателей.

Сейчас для Европы и США на повестке один вопрос: является ли политика силы инструментом восстановления влияния или источником новых кризисов.

Мы проскролили ленты мировых медиа и подготовили для вас топ репортажей по следам политики Трампа. Подробности в материале 24.kg.

Что это было?

Военная операция по свержению Мадуро стала одним из первых крупных внешнеполитических шагов Трампа в 2026 году. Западные СМИ описывают ее как «радикальный отход от дипломатии и своего рода демонстрацию силы».

Bloomberg подчеркивает, что операция по устранению Николаса Мадуро означает: во внешней политике Трамп делает ставку на прямую военную активность и демонстрацию силы, а не на длительное укрепление союзов и переговоры. При этом аналитики связывают такой подход с попыткой США «восстановить свое влияние в регионе после четырех лет относительного затишья».

CBS News в своих репортажах сообщали, что Мадуро был захвачен американскими силами и вывезен в Нью-Йорк. Журналисты цитировали Трампа, заявившего, что США «теперь контролируют Венесуэлу, которая сильно изменилась всего за неделю».

Мы будем управлять страной до тех пор, пока не обеспечим безопасный, правильный и справедливый переход.

Дональд Трамп

По информации Euronews, это заявление вызвало критику европейцев и было расценено как нарушение суверенитета.

А вот Wall Street Journal указал на то, что Трамп «доволен операцией по захвату Мадуро», и сам арест венесуэльского лидера дал президенту США «политический капитал внутри республиканского электората». Но тут же в статье автор приводит предупреждения аналитиков о рисках для международного права и региональной стабильности.

Слово дал, слово забрал

С конца декабря Иран сотрясают массовые протесты, вызванные девальвацией риала. Силовики жестко подавляют публичные акции. Но из-за информационной блокады, устроенной тегеранским режимом, верифицировать сведения о происходящем там довольно трудно. Сколько погибших, неизвестно. В ряде зарубежных медиа и соцсетей циркулируют неподтвержденные цифры о десятках тысяч жертв, однако независимого фактчекинга нет.

Но, вопреки прозвучавшим в начале недели угрозам президента Дональда Трампа, США пока не нанесли ударов по Ирану.

Трамп заявил, что, по его данным, «убийства протестующих в стране прекратились, а запланированная ранее казнь активистов отменена». Зарубежные медиа отмечают: «Трамп не дал команды бомбить Иран на фоне давления союзников».

Британская The Guardian пишет: объявив о паузе в угрозах нанесения удара по Ирану, Трамп опирается на сведения, что «убийства были остановлены». Однако информация о прекращении репрессий остается непроверенной.

Wall Street Journal подчеркивает — решение изменить курс произошло внезапно. «Трамп рассматривал серьезные опции удара, но приостановил их под давлением союзников и проблем с логистикой, что может навредить репутации США», — говорится в публикации WSJ.

AP News сообщает — Трамп даже благодарил Иран за «остановку казней» как знак возможного уменьшения напряженности, что резко контрастирует с его первоначальными угрозами.

Time ранее цитировал слова Трампа, где он призывал иранских протестующих продолжать бороться и заявлял, что «помощь уже в пути». А после передумал. По мнению издания, такая непоследовательность американского президента указывает на потенциальную, но отложенную интервенцию.

«Отдайте низ»

Трамп вернулся к идее включить Гренландию в сферу интересов США. Лидеры стран Евросоюза высказывали публично свои опасения, а сама инициатива «захватить Гренландию» вызвала тревогу в Европе и дипломатические трения.

Time напомнил о намерении Трампа ввести тарифы против стран, не поддерживающих планы по Гренландии. Издание приводит заявление 47-го президента США, где он обвиняет ЕС в потворстве России и Китаю в Арктике. Но европейские элиты резко осудили эти заявления, а Вашингтон упрекнули в попытке нарушения суверенитета.

The Guardian также подчеркивает: Трамп на встрече с представителями США заявил, что хочет сделать и оформить сделку по Гренландии, несмотря на официальное неприятие со стороны Дании.

Это привело к усилению военного присутствия стран НАТО и обсуждению возможных экономических и политических санкций. 

The Guardian.

Помимо конкретных решений, западные СМИ также отражают реакцию общественности и политологов на внешнеполитический курс Трампа.

AP News пишет, что многие союзники США, включая страны ЕС, встревожены масштабами американских амбиций и давлением на НАТО, особенно после Венесуэлы и Гренландии.

Американский социум также не разделяет амбиций своего лидера.

Опрос Quinnipiac Poll показал, что 70 процентов американцев против военного вмешательства в Иране и 86 процентов не поддерживают силовое присоединение Гренландии.

Таким образом, захват Мадуро, пауза по Ирану и торг за Гренландию вызвали в западных СМИ смесь тревоги, недоумения и осторожного прагматизма.

Западные политические аналитики указывают — с первых недель нового года президент США дал понять, что его второй срок будет строиться на демонстрации силы и принуждении как союзников, так и противников. Администрация Трампа, похоже, взяла на вооружение девиз: «Кто не с нами, тот против нас».
