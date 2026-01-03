16:49
Происшествия

Ситуация в Венесуэле. США вывезли Николаса Мадуро и его жену, заявил Трамп

Американские власти подтвердили, что военная операция США в Венесуэле продолжается, пишет Wall Street Journal.

По данным издания, Белый дом опубликует заявление по Венесуэле после того, как военные США покинут воздушное пространство этой страны.

Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из страны.

Местные СМИ сообщают, что взрывы в Каракасе прекратились, однако там все еще находится американская военная авиация.

За несколько часов до американской атаки президент Венесуэлы Николас Мадуро встречался со спецпосланником председателя Китая Си Цзиньпина. Успела ли китайская делегация покинуть Каракас до начала американского удара, неизвестно.
