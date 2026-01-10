11:18
Венесуэла освободила значительное число политзаключенных

Венесуэла освободила «значительное число» высокопоставленных оппозиционеров, активистов и журналистов спустя несколько дней после захвата Николаса Мадуро. Об этом сообщает Euronews. Каракас назвал это жестом «стремления к миру».

В интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп похвалил правительство исполняющей обязанности президента Делси Родригес, сказав: «Они были великолепны... Все, что мы хотели, они нам дали».

Хорхе Родригес, брат исполняющей обязанности президента и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы, заявил, что они освободят «значительное число» людей.

«Считайте это жестом правительства Венесуэлы, который в целом направлен на достижение мира», — сказал он.

Напомним, в ночь на 3 января в столице Венесуэлы прозвучало несколько взрывов. Стало известно, что ВВС Соединенных Штатов провели спецоперацию и захватили теперь уже бывшего президента страны Николаса Мадуро и его супругу и насильно вывезли. Они помещены в одну из тюрем Нью-Йорка.

Экс-главе Венесуэлы предъявлены обвинения в том, что он возглавлял преступную группировку Cartel de los Soles, которая объявлена в США террористической организацией, а также в том, что вместе с женой, сыном и ближайшими соратниками участвовал в сговоре с колумбийскими группировками, занимающимися производством и транспортировкой кокаина.

Кроме того, Николасу Мадуро предъявлены обвинения в торговле венесуэльскими дипломатическими паспортами, обеспечении дипломатического прикрытия для наркоторговли и использовании бандитских группировок для устранения конкурентов.
