Американские военные применили неизвестное мощное оружие во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на показания сотрудника службы безопасности венесуэльского лидера.

По словам охранника, венесуэльские силовики находились в состоянии повышенной готовности, однако внезапно без объяснимых причин вышли из строя все радиолокационные системы. После этого над позициями появились многочисленные беспилотники.

Спустя несколько минут, утверждает источник, в районе операции появились вертолеты — «около восьми», которые, по его оценке, перебросили порядка 20 американских военнослужащих. Охранник заявил, что у них было оружие, значительно превосходящее по мощности огнестрельное.

«Нас было сотни, но у нас не было ни единого шанса. Они стреляли с такой точностью и скоростью, что создавалось впечатление, будто каждый солдат выпускает по 300 патронов в минуту», — приводит издание его слова.

Отдельно собеседник The New York Post рассказал о применении неизвестного оружия, которое он описал как «очень мощную звуковую волну». По его словам, после этого у военнослужащих начались кровотечения, резкое ухудшение самочувствия и потеря способности двигаться.

«У всех нас пошла кровь из носа, некоторых рвало кровью. Мы упали на землю и не могли пошевелиться. Мы даже не смогли встать после применения этого звукового оружия — или того, чем оно было», — заявил сотрудник службы безопасности.

Издание напоминает, что, по оценкам Министерства внутренних дел Венесуэлы, в результате нападения 3 января погибли около 100 работников сил безопасности. Официального подтверждения этой информации со стороны властей США или независимых источников не приводится.