Власть

Александр Лукашенко освободил еще 250 политзаключенных: на каких условиях

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил 250 заключенных в обмен на дальнейшее смягчение американских санкций. Об этом сообщило посольство США в Литве.

В Беларуси президент Александр Лукашенко освободил еще 250 политзаключенных

По его данным, 235 человек остались в Беларуси, остальные покинули страну.

Западные СМИ пишут, что освобождение стало результатом переговорного процесса, в рамках которого Александр Лукашенко добивается нормализации отношений с Вашингтоном и снятия санкций в обмен на ослабление репрессий.

Об освобождении новой группы политзаключенных объявлено после переговоров в Минске между главой республики и спецпредставителем президента США Джоном Коулом.

Напомним, в декабре 2025 года также освобождены 123 политзаключенных. В их числе тогда были главные оппоненты Александра Лукашенко Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

Сейчас Вашингтон в ответ на освобождение новой группы политзаключенных согласился на смягчение ограничительных мер в отношении белорусского финансового сектора, освободив от санкций Белинвестбанк, Банк развития и Минфин Беларуси, а также полностью снял оставшиеся ограничения с калийных фирм «Беларуськалий», Белорусской калийной компании и «Агророзквит».
Экситпол: Александр Лукашенко Беларустагы шайлоодо 87,6% добуш менен жеңди
