10:10
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Власть

Таджикистан опроверг сообщения о запрашиваемой у России и ОДКБ помощи

Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло сведения агентства Reuters о переговорах с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о совместной с военнослужащими Вооруженных сил России охране границы с Афганистаном после трагедии с пятью гражданами Китая. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

МИД РТ заявил, что информация Reuters о переговорах с ОДКБ по совместному патрулированию таджикско-афганской границы не соответствует действительности. Там подчеркнули, что страна сама обеспечивает безопасность рубежей, ситуация на границе стабильная и под контролем.

Во внешнеполитическом ведомстве республики также отметили, что публикация вводит в заблуждение международную аудиторию.

После заявления МИД агентство Reuters удалило материал, в котором утверждалось, что Таджикистан ведет переговоры с Россией и ОДКБ о совместном патрулировании границы с Афганистаном, указав на недостаточность доказательств.

За последнюю неделю у границы убиты пятеро граждан КНР и еще пять человек ранены. 1 декабря представители «Талибана» сообщили о задержании двух человек по подозрению в причастности к нападению.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/353364/
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
Таджикистан попросил военной помощи у России из-за атак на границе
Узбекистан одобрил договор о точке стыка границ с Кыргызстаном и Таджикистаном
В Таджикистане запустили нацмессенджер, который собирает данные пользователей
Национальный банк Таджикистана выпустил юбилейную банкноту в 100 сомони
С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Огромный кусок ледника Исмоили Сомони откололся в Таджикистане
ЕС предъявил претензии Таджикистану за неисполнение ордера МУС на арест Путина
Суд Германии разрешил депортировать члена ИГИЛ из Таджикистана на родину
Россия и Таджикистан подписали соглашение о развитии трудовой миграции
Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Таджикистан
Популярные новости
Кто станет депутатом&nbsp;&mdash; предварительный список из&nbsp;90&nbsp;кандидатов в&nbsp;Жогорку Кенеш Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
В&nbsp;Бишкеке появится платная объездная дорога&nbsp;&mdash; кабмин одобрил В Бишкеке появится платная объездная дорога — кабмин одобрил
Бизнес
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
Куда инвестируют в&nbsp;Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность Куда инвестируют в Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность
ОСАГО в&nbsp;MegaPay: быстро, удобно и&nbsp;доступно каждому ОСАГО в MegaPay: быстро, удобно и доступно каждому
4 декабря, четверг
10:03
Таджикистан опроверг сообщения о запрашиваемой у России и ОДКБ помощи Таджикистан опроверг сообщения о запрашиваемой у России...
10:00
Ответы на вопросы современного мира: о войне, мире и силе эпоса «Манас»
09:55
Госсекретарь Арслан Койчиев поздравил кыргызстанцев с Днем эпоса «Манас»
09:51
ФАО: На помощь в сфере сельского хозяйства в 2026-м потребуется $2,5 миллиарда
09:43
Коррупционный скандал в ЕС. Бывшую главу евродипломатии обвинили и освободили