Таджикистан опроверг сообщения о запрашиваемой у России и ОДКБ помощи

Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло сведения агентства Reuters о переговорах с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о совместной с военнослужащими Вооруженных сил России охране границы с Афганистаном после трагедии с пятью гражданами Китая. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

МИД РТ заявил, что информация Reuters о переговорах с ОДКБ по совместному патрулированию таджикско-афганской границы не соответствует действительности. Там подчеркнули, что страна сама обеспечивает безопасность рубежей, ситуация на границе стабильная и под контролем.

Во внешнеполитическом ведомстве республики также отметили, что публикация вводит в заблуждение международную аудиторию.

После заявления МИД агентство Reuters удалило материал, в котором утверждалось, что Таджикистан ведет переговоры с Россией и ОДКБ о совместном патрулировании границы с Афганистаном, указав на недостаточность доказательств.

За последнюю неделю у границы убиты пятеро граждан КНР и еще пять человек ранены. 1 декабря представители «Талибана» сообщили о задержании двух человек по подозрению в причастности к нападению.