Таджикистан попросил военной помощи у России из-за атак на границе

Таджикистан ведет переговоры с Россией и ОДКБ о совместном патрулировании границы с Афганистаном. Об этом Reuters сообщили три источника в силовых структурах республики.

По словам одного из собеседников, решение о привлечении сил ОДКБ пока не принято.

Он добавил, что Душанбе обсудил с российской стороной возможность задействовать 201-ю военную базу для совместного патрулирования таджикско-афганской границы.

Источники Reuters в ГКНБ подтвердили, что обсуждается вариант привлечения авиагруппировки 201-й базы для вертолетного патрулирования границы.

За последнюю неделю у границы были убиты пятеро граждан Китая и еще пять человек ранены. 1 декабря представители «Талибана» сообщили о задержании двух человек по подозрению в причастности к нападению.

Российская база в Таджикистане до 2000-х годов занималась охраной таджикско-афганской границы. С 2005 года Таджикистан делает это самостоятельно.