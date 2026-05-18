В вузах Кыргызстана перечень специальностей дополнят новыми, связанными с ИИ

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект нового перечня направлений и специальностей высшего профессионального образования Кыргызстана.

Документ предусматривает полное обновление системы классификации специальностей вузов с введением новой 9-значной кодировки.

Как отмечается в справке-обосновании, действующие перечни направлений подготовки были утверждены еще в 2011 году и теперь признаны устаревшими.

После инвентаризации и пересмотра списка количество специальностей и направлений планируют существенно сократить:

по бакалавриату — со 159 до 131;

по магистратуре — со 163 до 134;

по специалитету — с 55 до 40.

Власти заявляют, что это позволит убрать дублирующие и неактуальные направления, а также укрупнить подготовку инженерных и технических кадров.

Одновременно перечень дополнят новыми востребованными направлениями, связанными с цифровизацией, искусственным интеллектом, большими данными, кибербезопасностью, блокчейн-технологиями и другими современными технологиями.

В Минобразования считают, что новая система даст вузам возможность быстрее открывать новые профили подготовки без необходимости каждый раз менять базовый перечень специальностей.

Проектом также предлагается признать утратившими силу все прежние постановления о двухуровневой системе высшего образования, действовавшие с 2011 года.