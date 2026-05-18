Частным медцентрам в КР предложили оказывать стационарную помощь в рамках ПГГ

Фонд обязательного медицинского страхования приглашает частные медицинские организации к сотрудничеству в вопросах оказания стационарной медицинской помощи населению в рамках Программы государственных гарантий (ПГГ).

Инициатива направлена на развитие партнерства государственного органа с частным медицинским сектором и расширение доступности стационарной медицинской помощи для граждан по всей стране.

Привлечение частных стационаров позволит увеличить выбор больниц для пациентов, повысить оперативность получения медицинской помощи и снизить нагрузку на государственные медицинские учреждения.

Все участники договоров будут работать по единым стандартам качества и клиническим протоколам. Финансирование услуг будет осуществляться по принципу оплаты фактически оказанных медицинских услуг (пролеченные случаи). Медицинская, бухгалтерская и иная отчетность будет производиться по установленным требованиям.

Нормативная правовая основа для заключения договоров между Фондом ОМС и частными медцентрами закреплена нормами Закона «Об охране здоровья граждан», а также соответствующими приказами Министерства здравоохранения.

Заинтересованным частным медицинским организациям по всем вопросам следует обращаться в территориальные управления ФОМС.

Ранее сообщалось, что у Фонда ОМС уже был опыт сотрудничества с частными клиниками — офтальмологической в Бишкеке, кардиологической в Оше. Однако их не устроил низкий уровень ставки за пролеченный случай и отчетность, которую начинают требовать при использовании средств. Они автоматически подпадают под систему проверок не только ФОМС, но и Счетной палаты, ведь это касается государственного бюджета.