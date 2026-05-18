11:51
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество

Частным медцентрам в КР предложили оказывать стационарную помощь в рамках ПГГ

Фонд обязательного медицинского страхования приглашает частные медицинские организации к сотрудничеству в вопросах оказания стационарной медицинской помощи населению в рамках Программы государственных гарантий (ПГГ).

Инициатива направлена на развитие партнерства государственного органа с частным медицинским сектором и расширение доступности стационарной медицинской помощи для граждан по всей стране.

Привлечение частных стационаров позволит увеличить выбор больниц для пациентов, повысить оперативность получения медицинской помощи и снизить нагрузку на государственные медицинские учреждения.

Все участники договоров будут работать по единым стандартам качества и клиническим протоколам. Финансирование услуг будет осуществляться по принципу оплаты фактически оказанных медицинских услуг (пролеченные случаи). Медицинская, бухгалтерская и иная отчетность будет производиться по установленным требованиям.

Читайте по теме
Два процента на медицину. Как в Кыргызстане хотят изменить оплату за здоровье

Нормативная правовая основа для заключения договоров между Фондом ОМС и частными медцентрами закреплена нормами Закона «Об охране здоровья граждан», а также соответствующими приказами Министерства здравоохранения.

Заинтересованным частным медицинским организациям по всем вопросам следует обращаться в территориальные управления ФОМС.

Ранее сообщалось, что у Фонда ОМС уже был опыт сотрудничества с частными клиниками — офтальмологической в Бишкеке, кардиологической в Оше. Однако их не устроил низкий уровень ставки за пролеченный случай и отчетность, которую начинают требовать при использовании средств. Они автоматически подпадают под систему проверок не только ФОМС, но и Счетной палаты, ведь это касается государственного бюджета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374209/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Куда обращаться с болеющим ребенком в праздничные дни, пояснили в ФОМС
Депутат ЖК о ФОМС: Нужно признать либо нашу бедность, либо коррупцию
В Чуйской области ввели QR-запись к врачу и оплату без очередей
Роды, операция кесарево сечение и наркоз для беременных бесплатны — ФОМС
Кто чаще лечится в больницах Кыргызстана, рассказали в ФОМС
О качестве и стоимости услуг ОМС клиники обязаны информировать — подписан закон
Частную медпрактику в КР намерены жестко упорядочить
Льготные рецепты. Более 409 миллионов сомов возместил аптекам ФОМС
Закон о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования подписал президент
Минздрав КР приостановил деятельность 263 частных клиник из-за грубых нарушений
Популярные новости
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
В&nbsp;Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из&nbsp;России В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из России
Бизнес
Kia Center Bishkek: автокредит под 4&nbsp;процента без первого взноса Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
18 мая, понедельник
11:40
Частным медцентрам в КР предложили оказывать стационарную помощь в рамках ПГГ Частным медцентрам в КР предложили оказывать стационарн...
11:39
В вузах Кыргызстана перечень специальностей дополнят новыми, связанными с ИИ
11:32
Фермерам Кыргызстана хотят запретить скрывать антибиотики в мясе и молоке
11:30
Смог в Бишкеке даже летом. Депутаты требуют усилить контроль за заводами
11:21
Мэр Бишкека похвастался и опять обвинил СМИ в предвзятости: смотрим фото сквера