Налоговики нашли почти 10 тысяч пачек нелегальных сигарет на юге Кыргызстана

Государственная налоговая служба выявила факты незаконного оборота табачной продукции в Ошской и Джалал-Абадской областях.

Как сообщили в ведомстве, нарушения обнаружили во время рейдовых мероприятий по пресечению незаконной торговли подакцизной продукцией.

Так, на центральном рынке села Куршаб Узгенского района сотрудники налоговой службы выявили продажу 388 коробок табачной продукции без акцизных марок.

Еще один факт зафиксирован в Ноокенском районе Джалал-Абадской области. Во время совместного рейда с милицией в одном из домов по улице Кызыл-Туу обнаружили и изъяли 520 пачек сигарет без акцизных марок.

Кроме того, в Ала-Букинском районе нашли 9 тысяч пачек нелегальных сигарет.

По всем выявленным фактам составлены соответствующие акты. Материалы переданы в правоохранительные органы для юридической оценки.
