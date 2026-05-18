Фермерам Кыргызстана хотят запретить скрывать антибиотики в мясе и молоке

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект изменений в ветеринарно-санитарные требования по предупреждению болезней животных.
Документ вводит новые обязательные правила для производителей мяса, молока и другой продукции животного происхождения.
Власти предлагают усилить контроль за применением антибиотиков и ветеринарных препаратов и внедрить систему прослеживаемости продукции от фермы до продажи.
Согласно проекту, животноводы будут обязаны:
- соблюдать сроки выведения антибиотиков и лекарств из организма животных перед убоем или получением продукции;
- вести учет применения ветеринарных препаратов;
- предоставлять данные государственным органам через цифровые системы;
- обеспечивать идентификацию животных и прослеживаемость продукции.
Кроме того, вводятся новые санитарные требования к содержанию животных, хранению кормов, условиям получения и перевозки продукции, а также к защите от загрязнения бактериями, химикатами и паразитами.
В справке-обосновании отмечается, что за последние три года в Кыргызстане регулярно выявляли остатки антибиотиков и ветеринарных препаратов в продукции животного происхождения.
В 2025 году после более чем 47 тысяч лабораторных исследований зафиксировано 166 положительных результатов на наличие антибиотиков и ветпрепаратов. В 2024-м выявили 151 такой случай, в 2023-м — 181.
Проект предусматривает риск-ориентированный подход к проверкам, усиление государственного мониторинга и контроль за использованием кормов и кормовых добавок.
Власти считают, что новые правила должны снизить риски распространения опасных заболеваний и повысить безопасность пищевой продукции в стране.