Общество

Фермерам Кыргызстана хотят запретить скрывать антибиотики в мясе и молоке

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект изменений в ветеринарно-санитарные требования по предупреждению болезней животных.

Документ вводит новые обязательные правила для производителей мяса, молока и другой продукции животного происхождения.

Власти предлагают усилить контроль за применением антибиотиков и ветеринарных препаратов и внедрить систему прослеживаемости продукции от фермы до продажи.

Согласно проекту, животноводы будут обязаны:

  • соблюдать сроки выведения антибиотиков и лекарств из организма животных перед убоем или получением продукции;
  • вести учет применения ветеринарных препаратов;
  • предоставлять данные государственным органам через цифровые системы;
  • обеспечивать идентификацию животных и прослеживаемость продукции.

Кроме того, вводятся новые санитарные требования к содержанию животных, хранению кормов, условиям получения и перевозки продукции, а также к защите от загрязнения бактериями, химикатами и паразитами.

В справке-обосновании отмечается, что за последние три года в Кыргызстане регулярно выявляли остатки антибиотиков и ветеринарных препаратов в продукции животного происхождения.

В 2025 году после более чем 47 тысяч лабораторных исследований зафиксировано 166 положительных результатов на наличие антибиотиков и ветпрепаратов. В 2024-м выявили 151 такой случай, в 2023-м — 181.

Проект предусматривает риск-ориентированный подход к проверкам, усиление государственного мониторинга и контроль за использованием кормов и кормовых добавок.

Власти считают, что новые правила должны снизить риски распространения опасных заболеваний и повысить безопасность пищевой продукции в стране.
