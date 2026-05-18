Замглавы кабмина прокомментировал западные санкции в отношении Кыргызстана

Сегодня в «Ынтымак Ордо» проходит встреча журналистов в рамках проекта «Открытый кабинет» с заместителем председателя кабмина Данияром Амангельдиевым.

На вопросы 24.kg о том, испытывает ли Кыргызстан сегодня какое-либо давление от западных партнеров из-за санкционной политики и какие риски кабмин видит для себя, для развития банковского сектора и внешней торговли страны, он ответил, что сегодня мир находится в очень сложной политической, геополитической ситуации.

«И, безусловно, интересы каждой страны выражаются посредством выработки определенных мер. Если одна страна вводит санкции, другая принимает антисанкционный пакет, то есть какие-то контрмеры. И поэтому в этом турбулентном мире важно занимать нейтральную позицию, о чем президент КР с самого начала заявил: в этой ситуации он придерживается нейтральной позиции, потому что вопрос сам по себе очень сложный.

В чем заключается санкционная политика? В том, чтобы не допустить обхода тех решений по поставкам вооружения, чтобы не было эскалации конфликтов. И в этом направлении очень сложно мониторить предпринимателей. Почему? Потому что есть добросовестные и недобросовестные предприниматели. Поэтому в этом направлении мы ведем диалог.

Безусловно, мы суверенное независимое государство, можем не соблюдать эти требования, но тогда ты не будешь интегрирован в международные сети — финансовые ресурсы, технологии, которыми обладает Запад. Это его право ограничивать. Хотя мы считаем, что это безосновательно. Это, безусловно, тормозит процессы глобализации — не только торговые, но и инвестиционные процессы. Но тем не менее суровая реальность остается реальностью, поэтому мы вырабатываем совместные меры, которые бы не ущемляли интересы нашей страны и обязательства, взятые в рамках международных соглашений», — сказал Данияр Амангельдиев.

Он отметил, что посредством диалога всегда можно найти компромисс.

«Начиная с 2022 года этот вопрос постоянно у нас на повестке. Это очень чувствительный вопрос. Мы мониторим и финансовый сектор, и деятельность наших предпринимателей. В частности, принят определенный пакет мер, который позволит кабинету министров принимать решительные меры, если какие-то компании не будут соблюдать требования и будут противоречить нашим национальным интересам.

Как вы видите, у нас традиционная торговля. Мы оружием или какими-то подобными вещами не торгуем. У нас исторически сложившиеся маршруты поставки товаров, есть перечень товаров. Мы всегда видим динамику, исходя из внешнеэкономической деятельности. Когда проводим анализ, видим, какие позиции убывают, какие прибавляются. И в целом мы видим в структуре нашей внешней торговли, что сама структура не меняется. Мы традиционно торговали определенными товарами, и это видят наши партнеры.

Мы абсолютно открыты, мы никакую статистику не закрывали. Мы ведем предельно открытую политику. Все данные выгружаем в Comtrade при ООН. Поэтому наши партнеры тоже видят, что мы ничего не скрываем. Но есть определенные моменты, которые иногда нужно подправить, подрегулировать. Этим мы и занимаемся», — добавил замглавы кабмина.

Он заметил, что как такового давления со стороны западных партнеров сейчас нет.

«Единственный момент, который мы с недоумением восприняли, — это ограничение доступа к технологиям и поставкам оборудования со стороны Европейского союза. Об этом мы заявили. И в принципе нас поддерживают практически все страны Евросоюза. На сегодня ни одно государство ЕС не имеет прямых претензий к нашей стране, что мы обходим санкции или наносим какой-то ущерб тому или иному государству. Есть определенные вещи, которые складываются из анализа и выносятся на рассмотрение в Европарламент. Это отдельные департаменты. Но у нас есть и положительная, и отрицательная работа с ними. Всякое бывает», — заключил Данияр Амангельдиев.