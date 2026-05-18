В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2. Есть погибшие

В Китае в ночь на 18 мая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Погибли два человека, четверо попали в больницу, разрушены 13 зданий, сообщает CCTV.

В результате сейсмической активности в Гуанси-Чжуанском автономном районе в юго-западной части КНР более 7 тысяч жителей города Лючжоу были эвакуированы.

Железнодорожные власти отмечают перебои в транспортном сообщении в связи с проверкой целостности инфраструктуры. При этом связь, электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение и движение транспорта в пострадавшем районе функционируют в штатном режиме.

Поисково-спасательные операции продолжаются.