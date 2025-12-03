В КР заключение по законопроекту о смертной казни вынесет Конституционный суд

Президент Кыргызстана направил в Конституционный суд представление о даче заключения к проекту закона «О внесении изменения в Конституцию КР».

Проектом предлагается внести изменение в часть 1 статьи 25 Конституции, предусматривающее возможность применения смертной казни как исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении детей, а также за убийство, сопряженное с изнасилованием.

Инициатива обусловлена ростом числа особо тяжких преступлений против детей и женщин и направлена на усиление их конституционно-правовой защиты.

В случае принятия предлагаемых изменений вопросы, связанные с международными обязательствами государства, предполагается решать в рамках последующих правовых и иных необходимых процедур.

Садыр Жапаров, руководствуясь частью 4 статьи 116 Конституции, запросил официальное заключение на этот проект документа.

Напомним, с инициативой вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления против детей и женщин ранее выступил сам президент Садыр Жапаров. Поводом стало убийство 17-летней Айсулуу Мукашевой, похищенной и изнасилованной 27 сентября. Эта трагедия повлекла широкий общественный резонанс.

Поправки в Конституцию, предусматривающие возвращение смертной казни, были вынесены на общественное обсуждение. КР также планирует отозвать ратификацию протокола ООН об отмене смертной казни.