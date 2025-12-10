Конституционный суд признал недопустимым возврат смертной казни

Конституционный суд Кыргызской Республики 10 декабря 2025 года рассмотрел представление президента о даче заключения к проекту закона «О внесении изменения в Конституцию Кыргызской Республики», предусматривающему возможность применения смертной казни за изнасилование детей, убийство, сопряженное с изнасилованием. Об этом сообщает пресс-служба КС КР.

По ее данным, Конституционный суд исходит из согласованности предлагаемых изменений с Основным законом как целостной системой, их влияния на основы конституционного строя, в центре которого находятся фундаментальные права и свободы человека и демократический характер государства, а также их совместимости с международными обязательствами Кыргызской Республики, вытекающими из ратифицированных международных договоров.

«Конституция закрепляет права и свободы человека в качестве высшей ценности, а система гарантий их обеспечения образует фундамент конституционного строя и предопределяет пределы допустимых изменений Основного закона. В этой связи Конституционный суд подчеркнул, что любые изменения Основного закона в сфере фундаментальных прав и свобод требуют учета их системного характера и возможных последствий для функционирования всей конституционной модели защиты личности. Особое внимание должно уделяться предотвращению обратного развития (non-regress) уровня гарантий прав и свобод, поскольку именно их стабильность и последовательность составляют содержание конституционно закрепленного приоритета человека и его достоинства», — говорится в сообщении.

В этом контексте орган конституционного контроля исходит из того, что запрет смертной казни и признание приоритетного значения права на жизнь имеют не только нормативное, но и самое ценностное измерение.

«Конституционный суд также отметил международно-правовое измерение рассматриваемого вопроса. Основной закон Кыргызской Республики, устанавливая, что общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы страны, предполагает необходимость соблюдения соответствующих международных обязательств при принятии решений на национальном уровне. Согласно Венской конвенции о праве международных договоров государство не вправе ссылаться на положения своего внутреннего права как на оправдание неисполнения договора, а прекращение или приостановление его действия возможно лишь в строго определенных случаях», — добавили в КС КР.

Исходя из совокупности конституционных и международно-правовых аргументов, Конституционный суд пришел к выводу, что восстановление смертной казни посредством конституционной поправки не соответствует Основному закону, является недопустимым и в правовом смысле невозможным.

Соответственно, проект закона «О внесении изменения в Конституцию Кыргызской Республики» не может быть вынесен на референдум и все процедуры по реализации инициативы для его принятия подлежат прекращению с момента вступления в силу заключения Конституционного суда Кыргызской Республики.

Напомним, с инициативой вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления против детей и женщин ранее выступил сам президент Садыр Жапаров. Поводом стало убийство 17-летней Айсулуу Мукашевой, похищенной и изнасилованной 27 сентября. Эта трагедия повлекла широкий общественный резонанс.

Поправки в Конституцию, предусматривающие возвращение смертной казни, вынесены на общественное обсуждение. КР также планирует отозвать ратификацию протокола ООН об отмене смертной казни.