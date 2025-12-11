Казнить нельзя оставить: как Кыргызстан решал, где ставить запятую

Конституционный суд Кыргызстана 10 декабря признал невозможным и юридически недопустимым возвращение смертной казни, поставив точку в резонансной дискуссии.

Права человека — предел для любых поправок

В заключении КС КР подчеркнул : смертная казнь несовместима с фундаментальными правами и свободами, закрепленными Конституцией.

«Запрет на смертную казнь — не просто текст нормы, а конституционная ценность, связанная с признанием приоритета человеческой жизни и достоинства», — говорится в нем.

Суд указал: Основной закон страны запрещает снижение достигнутого уровня гарантий прав человека (принцип non-regress), отмена смертной казни является необратимым обязательством Кыргызстана, любые поправки, подрывающие фундаментальные права человека, недопустимы даже при наличии общественного запроса.

Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП), ратифицированный нашей республикой в 2010 году, не допускает выхода и денонсации. Государство, принявшее его, «навсегда» обязуется не применять смертную казнь.

Международное право: выход невозможен

Суд отдельно отметил: КР не может ссылаться на внутреннее законодательство, чтобы оправдать нарушение международных обязательств, — это запрещено Венской конвенцией о праве международных договоров.

Таким образом, возвращение смертной казни затронуло бы не только Конституцию, но и международный статус страны, поставив ее в разряд нарушителей международного права.

Исходя из совокупности аргументов, КС объявил:

— восстановление смертной казни юридически невозможно;

— проект закона не может быть вынесен на референдум;

— все процедуры по его продвижению прекращаются.

Тем самым суд закрыл вопрос на конституционном уровне.

Контекст: инициатива президента и общественный резонанс

Идея вернуть смертную казнь появилась после шокировавшего республику убийства 17-летней Айсулуу Мукашевой в Караколе. Общество требовало ужесточить ответственность за преступления против детей и женщин.

Глава государства Садыр Жапаров поддержал инициативу и направил соответствующие проекты законов на общественное обсуждение, а затем в Конституционный суд.

Однако многие в Кыргызстане выступили против восстановления смертной казни.

Экспертное сообщество: решение КС — шаг к сохранению правового государства

Юрист Таттуубубу Эргешбаева рассказала, что поддерживает вердикт Конституционного суда от 10 декабря.

«Статья 25 Конституции прямо устанавливает, что смертная казнь запрещена. Поэтому любые инициативы о ее возвращении неизбежно противоречат как нормам Основного закона, так и международным договорам, которые КР добровольно приняла и обязана соблюдать. В этой связи важно отметить: среди стран СНГ смертная казнь фактически не применяется, за исключением Беларуси, а Россия многие годы сохраняет мораторий, что подтверждает общий региональный отход от этой меры наказания.

По закону президент вправе направить возражение в Конституционный суд и ходатайствовать о пересмотре дела. Но я обращаюсь к главе государства и его администрации с просьбой не использовать данное право. Для Кыргызстана крайне важно сохранять правовую предсказуемость, демонстрировать уважение к решениям высшего органа конституционного контроля и подтверждать неизменность своих международных обязательств. Сохранение правовой стабильности укрепляет доверие общества и международных партнеров», — считает она.

По словам юриста, «однако суровое и справедливое наказание за наиболее тяжкие преступления никто не ставит под сомнение».

«Изнасилование и убийство несовершеннолетних и женщин относятся к категории преступлений, за которые должны применять максимально строгие меры. В таких случаях недопустимы смягчение наказания, применение пробации или любых альтернативных мер.

Уголовное законодательство предусматривает длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного, и государство обязано обеспечивать их реальное и последовательное применение», — полагает она.

«Нет» смертной казни

Депутат Дастан Бекешев также поддержал решение Конституционного суда.

«На эмоциях я, как и многие, был готов поддерживать смертную казнь в случаях насилия над детьми и женщинами. Но, учитывая уровень нашего правосознания, правосудия, понимая, что суды находятся под давлением общественного мнения, и, включая разум, понимаю: мы не должны возвращаться к этому наказанию. Государство не должно быть палачом и отвечать на преступление преступлением. Пожизненное наказание для преступника хуже, пусть он мучается всю жизнь, до последнего вздоха сожалея о содеянном», — считает он.

Ранее ряд международных организаций высказался против введения смертной казни в республике.

Представитель Европейского союза в Кыргызстане Лене Чакраварти заявила на одном из круглых столов, что ЕС «твердо поддерживает принцип недопустимости смертной казни».

«Это нарушает фундаментальное право на жизнь. Исследования показывают, что смертная казнь не снижает уровень преступности, но создает риск непоправимых ошибок. Мы ожидаем, что КР сохранит приверженность международным обязательствам», — говорила она.

Глава регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Матильда Богнер отметила: «Ни одна система правосудия не застрахована от ошибок, а смертная казнь делает их необратимыми».

Она напомнила об официальном заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о том, что смертной казни нет места в 2025 году. «Она посягает на человеческое достоинство и подрывает доверие к правосудию. Путь к защите общества — через сильные институты, а не через казни», — говорится в сообщении.

Противники решения суда: опасения насчет «ограничения народовластия»

Общественный деятель Феликс Кулов не согласился с вердиктом КС КР. Он считает, что суд ограничил право народа обсуждать Конституцию и реализовывать волю через референдум. По его мнению,«Основной закон страны — «живой» документ, и в его пятом разделе предусматривается механизм внесения поправок.

«Если Конституция допускает корректировку своих положений, то возникает вопрос: почему именно одна норма о смертной казни объявляется неприкосновенной, хотя Основной закон такого «особого статуса» ей не придает? Суд не должен подменять собой законодательный и народный механизмы изменения Конституции», — полагает Феликс Кулов.

Он подчеркнул и другой аспект — общественный запрос: «Инициатива о возвращении смертной казни возникла не «сверху», а как реакция общества на особенно жестокие преступления против детей. В криминологии существует понятие общественного чувства справедливого возмездия, не как примитивной мести, а как легитимной реакции общества на преступления, вызывающие моральный шок и подрывающие чувство безопасности. Именно отсюда народное требование: «Смерть за смерть».

По словам общественного деятеля, «демократическое государство не может игнорировать такие процессы, поскольку оно основано на воле и власти народа. Поэтому общество настаивало внести вопрос на всенародный референдум».

«Вызывает недоумение, что Конституционный суд фактически заявил: обсуждать нельзя, предлагать поправку нельзя, выносить на референдум нельзя. Но Конституция не содержит запрета на обсуждение поправок к статье 25. Она лишь требует соблюдения установленной процедуры и ничего больше.

Вместо того чтобы дать правовую оценку тексту предлагаемой поправки, суд заблокировал сам процесс конституционной дискуссии, фактически лишив общество права формировать позицию по одному из ключевых вопросов уголовной политики. На мой взгляд, такое решение выходит за пределы судебной функции и ведет к превращению отдельной конституционной нормы в фактически сакральную, неприкасаемую, что не соответствует духу Конституции и принципам народовластия. Общество имеет право обсуждать свой Основной закон», — добавил Феликс Кулов.

Что дальше?

Решение Конституционного суда окончательное. В его пресс-службе сообщили, что в качестве итоговых актов КС принимает решения и заключения. При осуществлении трех полномочий, предусмотренных статьей 97 Основного закона, он принимает заключения. Они не подлежат пересмотру.

Остается открытым политический вопрос: будет ли президентская администрация пытаться использовать механизмы возражений или предложит новые формулировки? Начальник управления правового обеспечения администрации главы государства Мурат Укушов от комментариев отказался.

Однако с официальным заявлением выступил МИД.

«Глава государства, обеспокоенный ростом числа жестоких преступлений в отношении женщин и детей, взял дело об убийстве 17-летней девушки из Каракола под личный контроль и поручил компетентным государственным органам страны внести предложения по изменению законодательства, предусматривающему возможность применения смертной казни за изнасилование детей, убийство, сопряженное с изнасилованием.

С 13 по 28 октября проект закона «О внесении изменения в Конституцию Кыргызской Республики» и проект закона «О признании утратившим силу Закона «О присоединении Кыргызской Республики ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни, принятому резолюцией 44/128 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1989 года» от 16 марта 2010 года № 52» прошли процедуру общественного обсуждения. По итогам общественного обсуждения большинство участников выступило против введения смертной казни», — говорится в заявлении.

Кыргызстан, добавили в МИД, как правовое государство продолжит добросовестно выполнять все взятые на себя международные обязательства. Вместе с тем в рамках этих обязательств работа по внесению изменений в национальное законодательство в части усиления наказания за преступления против детей и женщин будет продолжена.

Что вместо смертной казни? Предложения экспертов

Правозащитники и юристы предлагают сосредоточиться на ужесточении наказаний до пожизненного без условно-досрочного освобождения; реестре сексуальных преступников; ускорении ДНК-экспертиз; усилении защиты потерпевших; профилактике и раннем выявлении насилия; реформе следствия и судов.

Юрист Лейла Сыдыкова напоминает: «Смертная казнь — легкий, но неэффективный путь. Настоящая защита — сильные институты, качественные расследования и профилактика».

Итог

Решение Конституционного суда стало важной проверкой для кыргызской государственности. Оно показало — Конституция защищает фундаментальные права, международные обязательства — не формальность, а правовое государство не может действовать под давлением эмоций.

Жестокие преступления, шокирующие общество, требуют жесткой реакции государства. Но она должна соответствовать Основному закону республики, международному праву и принципам правосудия.

Вопрос возврата смертной казни закрыт. Теперь у государства более сложная задача — построить систему, в которой подобные преступления предотвращают, раскрывают и наказывают неизбежно, быстро и справедливо.