Закрытое небо Венесуэлы. Трамп давал Мадуро неделю, чтобы покинуть страну

Дональд Трамп давал Николасу Мадуро неделю на то, чтобы покинуть Венесуэлу вместе со своей семьей, когда срок истек. США закрыли небо над страной, сообщает Reuters.

Во время телефонного разговора между президентами Соединенных Штатов и Венесуэлы 21 ноября Трамп отклонил требования Мадуро, пишет агентство со ссылкой на источники.

Фото Reuters. Мадуро заявил Трампу — готов покинуть Венесуэлу при условии, что он и члены его семьи получат полную амнистию

По данным Reuters, Николас Мадуро заявил Дональду Трампу — он готов покинуть Венесуэлу при условии, что он и члены его семьи получат полную амнистию, включая снятие всех санкций США и закрытие дела в Международном уголовном суде. Кроме того, глава Венесуэлы потребовал снять санкции с более 100 чиновников страны, которых в Штатах обвиняют в нарушении прав человека, наркоторговле и коррупции. Он предложил вице-президенту Делси Родригес возглавить временное правительство перед новыми выборами, рассказали источники.

Агентство пишет: в разговоре, который продлился менее 15 минут, американский лидер отклонил большинство просьб Николаса Мадуро и предупредил, что у него есть неделя на то, чтобы вместе со своей семьей безопасно покинуть Венесуэлу. По словам собеседников Reuters, этот срок истек 28 ноября, Мадуро так и не покинул государство, и Дональд Трамп объявил, что США закрывают небо над Венесуэлой.

Накануне Николас Мадуро выступил на массовом митинге в Каракасе. Президент поклялся в преданности народу Венесуэлы и заявил, что 200-тысячная армия готова защищать мир и суверенитет страны.

В начале сентября глава Белого дома отправил в южную часть Карибского моря восемь военных кораблей, объяснив это борьбой с наркотрафиком. Президент Венесуэлы назвал действия США «враждебной осадой» и обратился в ООН с просьбой «оказать содействие в соблюдении территориальной целостности и суверенитета страны». В ответ Дональд Трамп заявил, что венесуэльский катер с наркотиками военные Соединенных Штатов потопили в Карибском море, и приказал прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой. Он также заявил, что США будут продолжать удары по наркоторговцам за границей без разрешения Конгресса.