«Будем уничтожать»: Трамп пообещал убивать тех, кто ввозит наркотики в США

Президент Дональд Трамп заявил, что США будут продолжать удары по наркоторговцам за границей без разрешения Конгресса. Об этом пишет СNN.

По словам президента, главная цель — остановить поток наркотиков в страну. Военные США уже наносят удары по лодкам наркокартелей в Карибском море и Тихом океане. Трамп добавил, что операции теперь будут проходить и на суше, например, в Венесуэле. Он утверждает, что Конгресс будет не против.

Данные заявления Трампа вызвали споры в США. Одни считают, что президент нарушает Конституцию, действуя без одобрения Конгресса, другие поддерживают его решительность в борьбе с наркотиками.

Министр обороны Пит Хегсет прокомментировал, что все пораженные цели действительно перевозили наркотики. Двоих выживших после одной атаки передали обратно их странам, как это обычно делают во время войны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь сообщил, что его страна имеет 5 тысяч российских ракет для защиты от возможных атак США.