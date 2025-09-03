Дональд Трамп заявил об ударе по катеру с наркотиками в Карибском море. Президент США написал соответствующий пост в своей соцсети Truth Social.

Фото сделано со спутника. Венесуэльский катер с наркотиками военные США потопили в Карибском море

Он заявил, что американские войска нанесли удар по судну, перевозившему наркотики в направлении Соединенных Штатов, в результате чего погибли 11 человек. Глава Белого дома назвал их «наркотеррористами» из банды Tren de Aragua, которая, по его словам, действует под контролем венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«TDA признана иностранной террористической организацией, действующей под контролем Николаса Мадуро и ответственной за массовые убийства, наркотрафик, секс-трафик, а также акты насилия и террора на территории Штатов и Западного полушария», — написал Дональд Трамп.

СМИ сообщают, что катер с наркотиками потоплен.

Несколько дней назад американский лидер отправил в южную часть Карибского моря восемь военных кораблей, объяснив это борьбой с наркотрафиком. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал действия США «враждебной осадой» и обратился в ООН с просьбой «оказать содействие в соблюдении территориальной целостности и суверенитета страны».