11:05
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Происшествия

Венесуэльский катер с наркотиками военные США потопили в Карибском море — Трамп

Дональд Трамп заявил об ударе по катеру с наркотиками в Карибском море. Президент США написал соответствующий пост в своей соцсети Truth Social.

сделано со спутника
Фото сделано со спутника. Венесуэльский катер с наркотиками военные США потопили в Карибском море

Он заявил, что американские войска нанесли удар по судну, перевозившему наркотики в направлении Соединенных Штатов, в результате чего погибли 11 человек. Глава Белого дома назвал их «наркотеррористами» из банды Tren de Aragua, которая, по его словам, действует под контролем венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«TDA признана иностранной террористической организацией, действующей под контролем Николаса Мадуро и ответственной за массовые убийства, наркотрафик, секс-трафик, а также акты насилия и террора на территории Штатов и Западного полушария», — написал Дональд Трамп.

СМИ сообщают, что катер с наркотиками потоплен.

Несколько дней назад американский лидер отправил в южную часть Карибского моря восемь военных кораблей, объяснив это борьбой с наркотрафиком. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал действия США «враждебной осадой» и обратился в ООН с просьбой «оказать содействие в соблюдении территориальной целостности и суверенитета страны».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/341979/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Может грозить тюремный срок! Милиция сделала предупреждение аптекарям
Бишкекчанка продавала наркосодержащие препараты без рецепта врача
Почти на 7 миллионов сомов изъяли наркотики у владельцев интернет-магазина
Операция «Паутина». На территории стран ШОС изъято около 10 тонн наркотиков
Генпрокурор США обещает $50 миллионов за помощь в аресте президента Венесуэлы
Механизм борьбы с новыми психоактивными веществами запустили в КР
Груз героина из Кыргызстана в Германию. Подозреваемого задержали во Вьетнаме
Механизм раннего оповещения о появлении новых наркотиков утвердил кабмин
В Бишкеке ликвидировали канал поставки синтетических наркотиков из России
В Челябинской области будут судить кыргызстанца, обвиняемого в сбыте наркотиков
Популярные новости
Погранслужба сообщила о&nbsp;гибели двух кыргызстанцев на&nbsp;границе с&nbsp;Узбекистаном Погранслужба сообщила о гибели двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном
На&nbsp;границе между таджикскими пограничниками и&nbsp;&laquo;Талибаном&raquo; произошла перестрелка На границе между таджикскими пограничниками и «Талибаном» произошла перестрелка
На&nbsp;юге Кыргызстана произошло землетрясение На юге Кыргызстана произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности В Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности
Бизнес
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
Акция от&nbsp;Bakai Bank: бонусы для пенсионеров Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
3 сентября, среда
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 сентября Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 сентя...
10:55
Мэр Джалал-Абада предложил переименовать город
10:53
Парад в Пекине. Си Цзиньпин, Путин и Жапаров увидели новейшее вооружение НОАК
10:49
Депутат призывает выделить средства на создание мультфильма об Эр-Тоштуке
10:45
Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить