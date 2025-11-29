22:04
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Власть

Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

«Все авиакомпании, пилоты, наркоторговцы и торговцы людьми, пожалуйста, примите во внимание, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрыто. Благодарим вас за внимание к этому вопросу», — написал американский президент в своей соцсети Truth Social. Об этом сообщает Meduza.

Администрация Дональда Трампа обвиняет Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркотрафиком. С сентября 2025 года Соединенные Штаты наносят ракетные удары по венесуэльским морским судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики.

В рамках кампании по борьбе с наркотиками лидер США отправил к побережью Венесуэлы крупную группировку войск. На этом фоне появились предположения, что Штаты готовят наземную операцию против Венесуэлы, одна из ее целей — отстранение Николаса Мадуро от власти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352771/
просмотров: 157
Версия для печати
Материалы по теме
В США приостановят всю миграцию из стран «третьего мира»
Трамп встретился с новым мэром Нью-Йорка. Они помирились
До $5 миллиардов планирует отсудить у «Би-би-си» Дональд Трамп
BBC извинилась перед Дональдом Трампом, но отказалась платить компенсацию
Саммит «С5+1». Чем обусловлен интерес Дональда Трампа к Центральной Азии
В Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и США
Садыр Жапаров в Вашингтоне. Чего ждать от встречи с Трампом
Трамп сократит финансирование Нью-Йорка, если его мэром станет демократ Мамдани
Трамп: У США достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз
Дональд Трамп не встретится с Ким Чен Ыном. Не смогли согласовать время
Популярные новости
Москва упростит условия для мигрантов из&nbsp;КР: Дмитрий Песков озвучил детали Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в&nbsp;Кыргызстане Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с&nbsp;коррупцией в&nbsp;КР Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с коррупцией в КР
Президент России Владимир Путин с&nbsp;госвизитом прибыл в&nbsp;Бишкек Президент России Владимир Путин с госвизитом прибыл в Бишкек
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
29 ноября, суббота
21:46
Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространств...
21:21
В Таджикистане бюджетным организациям после рабочего дня будут отключать свет
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 ноября: днем будет прохладно
20:47
CAFA U-18 Women’s Championship. Сборная КР по футболу заняла второе место
20:42
В городе Ош строят муниципальную штрафстоянку на 60 машин