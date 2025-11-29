Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

«Все авиакомпании, пилоты, наркоторговцы и торговцы людьми, пожалуйста, примите во внимание, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрыто. Благодарим вас за внимание к этому вопросу», — написал американский президент в своей соцсети Truth Social. Об этом сообщает Meduza.

Администрация Дональда Трампа обвиняет Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркотрафиком. С сентября 2025 года Соединенные Штаты наносят ракетные удары по венесуэльским морским судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики.

В рамках кампании по борьбе с наркотиками лидер США отправил к побережью Венесуэлы крупную группировку войск. На этом фоне появились предположения, что Штаты готовят наземную операцию против Венесуэлы, одна из ее целей — отстранение Николаса Мадуро от власти.