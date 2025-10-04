12:22
Садыр Жапаров: судьбу смертной казни решит народ

Фото из интернета. Садыр Жапаров

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов опубликовал интервью главы государства Садырa Жапаровa, в котором он прокомментировал инициативу о возможном возвращении смертной казни в Кыргызстане.

Поводом для обсуждения стала трагическая гибель 17-летней Айсулуу Мукашевой, убитой с особой жестокостью в конце сентября. Общество потребовало усилить ответственность за преступления против женщин и детей.

По словам президента, он лично взял расследование под контроль и поручил администрации подготовить изменения в законы для ужесточения наказания. Садыр Жапаров отметил, что число преступлений, связанных с убийствами и изнасилованиями несовершеннолетних и женщин, растет, и «обычные» сроки заключения уже не останавливают преступников.

При этом он подчеркнул, что коррупционные преступления не могут подпадать под смертную казнь, речь идет исключительно о жестоких убийствах и педофилии.

Отвечая на опасения общества о риске судебных ошибок, глава государства заявил, что XXI век дает технические возможности для прозрачного следствия и судебных процессов, включая видеофиксацию и онлайн-трансляции.

Читайте по теме
Правозащитники бьют тревогу: нужна нацпрограмма по защите женщин и детей

«Мы не будем решать этот вопрос в одиночку. Будем советоваться с народом. Вопрос может быть вынесен на всенародный референдум. Если большинство поддержит, тогда потребуется вносить изменения в Конституцию и законы, а также пересматривать международные обязательства», — отметил Садыр Жапаров.

Президент добавил, что приоритетом остается защита женщин и детей от насилия, и решение по столь резонансному вопросу должно приниматься только народом.

Статистика преступлений

  • В 2021 году зарегистрированы 39 убийств, из них жертвами стали 2 ребенка до 14 лет, 1 подросток и 36 женщин;
  • В 2022 году — 43 убийства (1 ребенок, 1 подросток, 41 женщина);
  • В 2023 году — 25 убийств (2 ребенка, 2 подростка, 21 женщина);
  • В 2024 году — 43 убийства (5 детей, 4 подростка, 34 женщины);
  • За 8 месяцев 2025 года — 28 убийств (3 ребенка, 4 подростка, 21 женщина).

По фактам изнасилований:

  • 2021 год — 80 случаев (в том числе 21 ребенок и 47 подростков);
  • 2022 год — 70 случаев;
  • 2023 год — 175 случаев (44 ребенка, 116 подростков, 15 женщин);
  • 2024 год — 107 случаев;
  • за 8 месяцев 2025 года — 81 случай.
