Трамп, Эрдоган, Макрон. В Египте пройдет саммит по прекращению войны в Газе

Сегодня в Египте пройдет международный саммит, посвященный прекращению войны в секторе Газа и послевоенному урегулированию.

Фото Abdel Kareem Hana. Разрушенный сектор Газа

Встреча состоится в курортном городе Шарм-эш-Шейхе и соберет лидеров более чем 20 стран, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Саммит будут совместно модерировать президент Египта Абдул Фаттах Ас-Сиси и лидер США Дональд Трамп. Организаторы надеются утвердить достигнутые на предыдущих переговорах договоренности о первой фазе перемирия между Израилем и ХАМАС.

Документ предусматривает постепенное прекращение огня, обмен заложниками, отвод израильских войск из ряда районов Газы и начало гуманитарного восстановления.

Однако вопрос о будущем политическом управлении анклавом остается спорным — стороны до сих пор не договорились, кто возьмет на себя контроль за безопасностью и распределением помощи.

Как сообщил член политбюро ХАМАС Хусам Бадран, организация не будет присутствовать на официальном подписании мирного соглашения, отметив, что движение действовало через посредников из Катара и Египта в процессе прекращения огня.

Спецпредставитель американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что посетил Газу для проверки соблюдения Израилем режима перемирия. Также в состав делегации вошли глава Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов адмирал Брэд Купер и зять Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер.

Брэд Купер заявил, что для контроля за соблюдением режима прекращения огня в Газе США разместят на Ближнем Востоке центр военно-гражданской координации. При этом он исключил военное присутствие Штатов на территории анклава.

Ранее Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием. В Египте состоялись непрямые переговоры по реализации первого этапа этого плана.