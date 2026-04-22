14:00
USD 87.45
EUR 102.88
RUB 1.17
Власть

Президент КР прибыл на региональный экологический саммит в Астане

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня прибыл на региональный экологический саммит, проходящий в Астане.

На площадке международного выставочного центра EXPO состоялась церемония приветствия президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым президента Садыра Жапарова.

После совместного фотографирования главы государств и правительств ознакомились с международной выставкой зеленых и устойчивых технологий. На выставке каждая страна представила национальные павильоны.

В кыргызском павильоне выставлена продукция отечественных компаний, производящих солнечные панели, удобрения, зарядные устройства для электромобилей и многое другое.

После завершения осмотра главы делегаций прошли в здание конгресс-центра для участия в пленарном заседании регионального экологического саммита.

Сообщается, что саммит нацелен на формирование общего видения устойчивого развития и координацию экологической политики стран Центральной Азии в партнерстве с Организацией Объединенных Наций.

В рамках саммита предусмотрено проведение пленарных заседаний, тематических экспертных панелей, а также работа международной выставки зеленых технологий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/371428/
просмотров: 378
Версия для печати
Популярные новости
22 апреля, среда
13:54
Сухое дерево рухнуло на несколько машин в центре Бишкека Сухое дерево рухнуло на несколько машин в центре Бишкек...
13:41
Бесплатная магистратура в США: открыт прием заявок для кыргызстанцев
13:41
Вывоз угля хотят ограничить, власти готовят запрет на полгода
13:40
В Бишкеке выделено 62 миллиона сомов на установку сортировочных пунктов мусора
13:30
Премьера года от «ЭМАРК Групп»: ЖК MIRA. Узнайте первыми о спецпредложениях