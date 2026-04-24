Ледники в Кыргызстане тают быстрее нормы

В Астане в рамках Регионального экологического саммита прошла страновая сессия высокого уровня «Горы и изменение климата: от уязвимости к устойчивому развитию». Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Мероприятие стало площадкой для выработки совместных решений по реагированию на климатические угрозы в горных регионах Центральной Азии. Сессию организовали под эгидой офиса спецпредставителя президента по горной повестке, Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, а также Центра климатического финансирования при кабмине.

В обсуждении приняли участие профильные министры всех пяти стран региона, а также представители международных организаций и финансовых институтов.

Специальный представитель президента Динара Кемелова представила инициативы Кыргызстана, включая Пятилетие действий по развитию горных регионов под эгидой ООН и подготовку Второго глобального горного саммита «Бишкек+25».

Участники сессии отметили ключевые риски, связанные с изменением климата: ускоренное таяние ледников, деградацию экосистем, сокращение водных ресурсов и рост числа природных катастроф.

Директор Центра климатического финансирования Айбек Асанов презентовал концепцию Глобального центра устойчивости горных районов. По его словам, новая международная платформа должна объединить экспертизу, усилить координацию климатических действий и привлечь инвестиции для горных стран.

Власти Кыргызстана подчеркивают, что проведение сессии подтвердило растущую роль страны в продвижении глобальной горной повестки и необходимость усиления международного сотрудничества в условиях климатических вызовов.