Кыргызстан одобрил договор с Египтом по экономике, науке и технологиям

Кабинет министров утвердил соглашение между правительствами Кыргызстана и Египта об экономическом, научном и техническом сотрудничестве. Документ подписан 5 ноября 2025 года в Каире.

Согласно постановлению, ответственным органом за реализацию соглашения определили Министерство экономики и коммерции. МИД поручили уведомить египетскую сторону о выполнении КР всех необходимых внутригосударственных процедур для вступления документа в силу.

Постановление принято в рамках исполнения требований законодательства о международных договорах и направлено на развитие двустороннего взаимодействия между Кыргызстаном и Египтом в ключевых сферах.

Документ вступает в силу через 10 дней.
