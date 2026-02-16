Первый в истории саммит между Республикой Корея и государствами Центральной Азии состоится 16-17 сентября 2026 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Чо Хен в ходе подготовительного совещания по организации мероприятия в Сеуле.

Во встрече примут участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, передает Yonhap.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что предстоящая встреча станет важным шагом в расширении дипломатического горизонта Южной Кореи и укреплении связей со странами Центральной Азии. По его словам, формат саммита позволит углубить двустороннее и многостороннее сотрудничество, а также заложить основу для взаимодействия в сферах диверсификации цепочек поставок и повышения эффективности поддержки корейских этнических общин, проживающих в государствах региона.

Напомним, страны региона активно участвуют в саммитах форматов «США — Центральная Азия», «Европейский союз — Центральная Азия», «Япония — Центральная Азия».