11:23
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Власть

Первый саммит «Республика Корея — Центральная Азия» пройдет осенью

Первый в истории саммит между Республикой Корея и государствами Центральной Азии состоится 16-17 сентября 2026 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Чо Хен в ходе подготовительного совещания по организации мероприятия в Сеуле.

Во встрече примут участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, передает Yonhap.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что предстоящая встреча станет важным шагом в расширении дипломатического горизонта Южной Кореи и укреплении связей со странами Центральной Азии. По его словам, формат саммита позволит углубить двустороннее и многостороннее сотрудничество, а также заложить основу для взаимодействия в сферах диверсификации цепочек поставок и повышения эффективности поддержки корейских этнических общин, проживающих в государствах региона.

Напомним, страны региона активно участвуют в саммитах форматов «США — Центральная Азия», «Европейский союз — Центральная Азия», «Япония — Центральная Азия».
Ссылка: https://24.kg/vlast/362081/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
«Импорт девственниц» для рождаемости: в Южной Корее разгорелся скандал
Коррупция. В Южной Корее бывшую первую леди приговорили к 20 месяцам тюрьмы
Торговая война. Трамп поднял тарифы на импорт из Южной Кореи до 25 процентов
Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к пяти годам тюрьмы
Фанаты k-pop ликуют: участники BTS возвращаются на сцену после долгого перерыва
Саммит большой семерки перенесут, чтобы он не совпал с днем рождения Трампа
Кыргызстанцам в Южной Корее рассказали о порядке взаимодействия с полицией
Президент Азербайджана не приехал на неформальный саммит лидеров СНГ в Петербург
Кыргызстан стал крупнейшим покупателем подержанных авто из Южной Кореи
Президент Южной Кореи призвал включить в страховку лечение от облысения
Популярные новости
Камчыбек Ташиев вернулся в&nbsp;Кыргызстан Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Садыр Жапаров встретился с&nbsp;родственниками задержанных по&nbsp;наркопреступлениям Садыр Жапаров встретился с родственниками задержанных по наркопреступлениям
Спикер парламента Кыргызстана сложил с&nbsp;себя полномочия Спикер парламента Кыргызстана сложил с себя полномочия
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
11:18
На весенних каникулах школьники в Кыргызстане отдохнут всего один день На весенних каникулах школьники в Кыргызстане отдохнут...
11:15
АСА ММА сформировала топ-5 лучших бойцов из Кыргызстана
11:13
В Ак-Сайском айыл окмоту прошел субботник — больше всего досталось собакам
11:04
Трагедия у «Теплых ключей»: автомобиль сорвался с обрыва, погибли трое
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 февраля