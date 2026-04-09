Безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов введен с Египтом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения с Египтом, отменяющее визовые требования для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

Документ, ранее принятый Жогорку Кенешем, завершает внутренние процедуры, необходимые для запуска упрощенного режима поездок.

Теперь закон позволяет владельцам дипломатических и служебных паспортов КР, а также обладателям дипломатических, служебных и специальных паспортов Египта пересекать границы без предварительного оформления разрешительных документов.

Находиться на территории страны пребывания без визы можно будет на срок, не превышающий 90 дней в течение любого 180-дневного периода.