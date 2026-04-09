Власть

Безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов введен с Египтом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения с Египтом, отменяющее визовые требования для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

Документ, ранее принятый Жогорку Кенешем, завершает внутренние процедуры, необходимые для запуска упрощенного режима поездок.

Теперь закон позволяет владельцам дипломатических и служебных паспортов КР, а также обладателям дипломатических, служебных и специальных паспортов Египта пересекать границы без предварительного оформления разрешительных документов.

Находиться на территории страны пребывания без визы можно будет на срок, не превышающий 90 дней в течение любого 180-дневного периода.  
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
В КР для прописки граждан предлагают не требовать справки о военном учете
Депутат: Милиционера, который помог покусанному собаками ребенку, хотят уволить
MBANK провел финансовые уроки для школьников и студентов в рамках GMW 2026
Воздух в Бишкеке и покупка квартиры: что важно при выборе жилья в 2026 году
Сети магазинов O!Store 10 лет: большой юбилей и 10 крутых подарков
«Капитал Банк»: быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков
