В Египте нашли уникальные наскальные рисунки возрастом не менее 10 тысяч лет

Египетские археологи обнаружили ранее неизвестный памятник доисторического наскального искусства на Южном Синае, сохранивший примерно 10 тысяч лет человеческого художественного творчества. Об этом говорится в сообщении Министерства туризма и древностей страны.

Объект, расположенный на плато Умм-Арак, содержит сотни рисунков, резных изображений и надписей, охватывающих период от неолита до раннего исламского периода.

Скальное убежище из песчаника, протянувшееся более чем на 100 метров вдоль восточной стороны плато, содержит яркие рисунки с красным и серым пигментом с изображениями животных, сцен охоты и символических фигур. Древнейшие изображения в возрасте от 10 тысяч до 5,5 тысячи лет отображают образ жизни ранних охотников-собирателей, включая сцены охоты на горных козлов с луками и использование охотничьих собак, отметили специалисты.
