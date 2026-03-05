19:09
Общество

Экологический саммит стран Центральной Азии пройдет в Астане

Региональный экологический саммит (RES) — 2026 пройдет 22-24 апреля в столице Казахстана Астане. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Саммит соберет около 1,5 тысячи участников из государственных органов стран региона, международных организаций, институтов развития, экспертного сообщества, бизнеса и гражданского общества. Отмечается, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров примет участие в мероприятии.

В пленарной сессии саммита ожидается выступление президентов Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Монголии и других высокопоставленных лиц.

Форум нацелен на выработку региональных решений климатических и экологических проблем в партнерстве с Организацией Объединенных Наций.

Инициатива объявлена лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2023 году и подтверждена на 80-й сессии в 2025-м.

RES 2026 поддерживается рядом ключевых партнеров, включая Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), Международное энергетическое агентство (IEA) и другие глобальные и региональные институты.

ООН официально поддержала инициативу резолюцией Генассамблеи 78/147 от 19 декабря 2023 года, в которой подчеркивается необходимость укрепления региональной солидарности для решения экологических проблем Центральной Азии.

Саммит направлен на разработку согласованных и практико-ориентированных решений и механизмов, отражающих региональный подход к климатическим и экологическим вызовам, включая трагедию Аральского моря, ставшую глобальным символом экологической деградации, и продолжающееся снижение уровня Каспийского моря.

Важные приоритеты включают определение реальных потребностей Центральной Азии в «зеленом» финансировании, поддержку мер адаптации, развитие низкоуглеродных технологий и укрепление региональной экологической устойчивости.

На саммите ожидаются принятие совместной декларации глав государств ЦА по региональному сотрудничеству в сфере экологии и устойчивого развития, а также утверждение региональной программы действий (2026-2030) совместно с агентствами ООН для устойчивого будущего Центральной Азии.

Кроме того, намечается запуск новых экологических проектов и инициатив по ключевым направлениям форума.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364731/
просмотров: 320
