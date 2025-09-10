12:20
Иран и МАГАТЭ согласовали возобновление инспекций в стране

Иран и МАГАТЭ согласовали возобновление инспекций в стране. Об этом сообщает иранский телеканал SNN.

Иран и МАГАТЭ согласовали возобновление инспекций в стране

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подписали новое соглашение о возобновлении сотрудничества Тегерана и МАГАТЭ.

«Сегодня в Каире мы с министром иностранных дел Ирана Аракчи согласовали практические модальности возобновления инспекционной деятельности в Иране. Это важный шаг в верном направлении», — написал Рафаэль Гросси в X.

Напомним, ядерные технологии в Иране находятся под контролем МАГАТЭ, поскольку страна является участником договора о нераспространении ядерного оружия. До последнего обострения на Ближнем Востоке инспекторы МАГАТЭ регулярно посещали Иран с проверками и в том числе фиксировали повышение уровня обогащения урана на ядерных объектах в государстве.

1 июля Тегеран заявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране — в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке после 12 дней войны вышла из зоны эскалации. Иран и Израиль договорились о прекращении огня. Американский лидер Дональд Трамп заверял, что в результате консенсуса война будет окончена. Иран и Израиль объявили о победе друг над другом.
