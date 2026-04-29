Атака на Иран. США и Израиль уничтожили почти половину рабочих мест в ИРИ

Расходы США на операцию против Ирана превысили $65 миллиардов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.

Фото Iran War Cost Tracker. Портал обновляет данные в режиме реального времени

Этот информационный ресурс обновляет данные в режиме реального времени и подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывается на докладе Пентагона Конгрессу США.

Администрация США рассматривает вариант объявления о завершении войны с Ираном, информирует Reuters.

Ссылаясь на источники, агентство уточнило, что американские спецслужбы анализируют, «как Иран отреагировал бы, если бы президент Дональд Трамп объявил в одностороннем порядке о победе».

США и Израиль уничтожили почти половину рабочих мест в Иране и пятую часть экономики, указывает Associated Press. Удары США повредили около 20 тысяч заводов. Более чем за пять недель ударов США и Израиля промышленное производство в ряде ключевых отраслей почти остановилось. По данным Министерства труда Ирана, война уже напрямую стоила стране не менее одного миллиона рабочих мест. Всего под угрозой до 12 миллионов рабочих мест — около половины всей рабочей силы ИРИ.

Наиболее чувствительный удар пришелся по сталелитейной и нефтехимической промышленности. Два крупнейших производителя стали — Mobarakeh Steel и Khuzestan Steel — остановили производство, а более 50 нефтехимических комплексов были закрыты.

Инфляционное давление уже дошло до потребителей: за последний месяц курица подорожала на 75 процентов, говядина и баранина — на 68 процентов, молочные продукты — примерно на 50 процентов.

Корпус стражей исламской революции фактически захватил власть в Иране, пишет Reuters. Ключевые решения теперь принимает узкий круг силовиков и Высший совет нацбезопасности, а политическая и религиозная элита уже не способна им противостоять, отмечается в публикации.

Фото IRNA. Шесть крупнейших аэропортов Ирана возобновили работу в штатном режиме.

Шесть крупнейших аэропортов Ирана возобновили работу в штатном режиме. Компания аэропортов и аэронавигации Ирана официально объявила о возобновлении полноценного функционирования ключевых авиаузлов страны. После периода ограничений, вызванных недавними событиями в регионе, гражданская авиация возвращается к регулярному графику.

Фото СМИ. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер прибыла в Иран. Визит проходит на фоне завершения масштабных боевых действий, которые в регионе называют «Третьей навязанной войной».

Основная цель приезда главы МККК — проведение встреч с высокопоставленными официальными лицами Ирана для обсуждения гуманитарной ситуации и укрепления взаимодействия.

Фото иллюстративное

Первый с начала войны против Ирана танкер с СПГ прошел через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg.