18:47
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Атака на Иран

Попытка урегулирования. Делегация Ирана прибыла на переговоры в Исламабад

Иранская делегация прибыла на переговоры в Исламабад. Делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи.

из архива
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Пакистан

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства ИРИ Эсмаила Багаи, прямых переговоров с представителями США не планируется — Тегеран передаст свою позицию посредникам с пакистанской стороны.

«Министр иностранных дел Аракчи будет встречаться с высокопоставленными пакистанскими чиновниками в рамках их продолжающегося посредничества и добрых услуг по прекращению навязанной Америкой военной агрессии и восстановлению мира в нашем регионе», — написал он в своем аккаунте в Х.

А журналист издания Axios Барак Равид пишет, что темой встреч иранской и пакистанской делегаций станет возобновление прямого диалога с США и возможность трехсторонней встречи. По словам двух источников журналиста, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут встретиться с Аббасом Аракчи 27 апреля после отдельных переговоров делегации США с пакистанскими посредниками.

Напомним, первый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном, который также проходил в столице Пакистана, закончился провалом. Стороны выдвинули друг другу невыполнимые условия. Исламабад предпринимает попытки возобновить переговорный процесс для достижения договоренностей о мирном урегулировании войны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/371911/
просмотров: 355
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
BAKAI и&nbsp;ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR&mdash;2026 BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к&nbsp;20-летию запускается акция с&nbsp;кешбэком 20&nbsp;процентов в&nbsp;MegaPay MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
25 апреля, суббота
18:34
В США при исполнении смертных приговоров будут использовать расстрел и инъекции В США при исполнении смертных приговоров будут использо...
18:25
Новые электробусы Geely для общественного транспорта презентовали в Бишкеке
18:06
В Оше, Баткене и Манасе пройдут гастроли театра оперы и балета
17:58
Засыпка Иссык-Куля ради пятизвездочных отелей. Комментарий Минстроя
17:43
Попытка урегулирования. Делегация Ирана прибыла на переговоры в Исламабад