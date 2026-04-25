Попытка урегулирования. Делегация Ирана прибыла на переговоры в Исламабад

Иранская делегация прибыла на переговоры в Исламабад. Делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Фото из архива. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Пакистан

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства ИРИ Эсмаила Багаи, прямых переговоров с представителями США не планируется — Тегеран передаст свою позицию посредникам с пакистанской стороны.

«Министр иностранных дел Аракчи будет встречаться с высокопоставленными пакистанскими чиновниками в рамках их продолжающегося посредничества и добрых услуг по прекращению навязанной Америкой военной агрессии и восстановлению мира в нашем регионе», — написал он в своем аккаунте в Х.

А журналист издания Axios Барак Равид пишет, что темой встреч иранской и пакистанской делегаций станет возобновление прямого диалога с США и возможность трехсторонней встречи. По словам двух источников журналиста, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут встретиться с Аббасом Аракчи 27 апреля после отдельных переговоров делегации США с пакистанскими посредниками.

Напомним, первый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном, который также проходил в столице Пакистана, закончился провалом. Стороны выдвинули друг другу невыполнимые условия. Исламабад предпринимает попытки возобновить переговорный процесс для достижения договоренностей о мирном урегулировании войны.