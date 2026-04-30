Атака на Иран. Трамп на брифинге опять перепутал страны, теперь Украину и ИРИ

Президент США Дональд Трамп на брифинге перепутал Украину и Иран

Президент США Дональд Трамп на брифинге перепутал Украину и Иран. Он сказал, что Украина потерпела поражение, и продолжил фразу словами про 159 потопленных кораблей.

«Думаю, Украина в военном отношении потерпела поражение. Посмотрите на их флот. При численности в 159 кораблей на данный момент все они находятся под водой», — сказал он прессе.

Ранее он заявлял, что ВМС США уничтожили 159 иранских кораблей в Ормузском проливе.

На брифинге глава Белого дома также прокомментировал конфликт вокруг Украины и разговор с президентом России, который состоялся вечером 29 апреля. По его словам, боевые действия в Иране и в Украине могут завершиться в одни сроки.

Дональд Трамп, говоря о поражении Украины в военном плане, вероятно, перепутал ее с Ираном.

Швеция стала одной из первых европейских стран, открыто признавших нехватку топлива для авиации из-за сокращения поставок нефтепродуктов

Последствия агрессии США и Израиля против Ирана продолжают ощущать все больше государств. Швеция предупредила о критической нехватке авиационного топлива. Правительство страны официально выпустило предупреждение о дефиците авиационного керосина, что ставит под угрозу стабильность национального и международного авиасообщения.

Эксперты отмечают, что агрессия против Ирана привела к серьезным нарушениям в работе ключевой мировой транспортной артерии — Ормузского пролива. Сбои в движении танкеров и торговых судов спровоцировали цепную реакцию в мировой экономике — Швеция стала одной из первых европейских стран, открыто признавших нехватку топлива для авиации из-за сокращения поставок нефтепродуктов.

Помимо энергоносителей, международный рынок столкнулся с острой нехваткой продукции нефтехимии и минеральных удобрений, значительная часть которых экспортировалась из региона Персидского залива.

Представительство Ирана при ООН заявило, что ответственность за любые инциденты в Персидском заливе и Ормузском проливе лежит на США. Тегеран возложил на Вашингтон полную ответственность за возможные последствия любой дестабилизации морских путей.

В заявлении иранской миссии подчеркиваются ключевые аспекты международного права и национальной безопасности: Иран не является участником Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Это дает Тегерану право руководствоваться собственными законами и нормами в отношении своих территориальных вод.

Фото IRNA

Тем временем иранские спортсмены выиграли четыре золотые медали в соревнованиях по пляжной борьбе на Азиатских играх, проходящих в Китае.

В рамках турнира по пляжной борьбе четыре представителя Ирана стали обладателями высших наград.

Bloomberg пишет, что Центральное командование США хочет использовать гиперзвуковые ракеты в войне с Ираном. По его данным, Centcom направило в Пентагон запрос на размещение гиперзвуковых ракет Dark Eagle на Ближнем Востоке.

Необходимость использования еще не принятых на вооружение систем в запросе обосновывается тем, что Иран переместил пусковые установки баллистических ракет вглубь территории страны, сделав их недоступными для американских ракет, указано в тексте.

В случае одобрения запроса это станет первым опытом развертывания гиперзвуковых ракет США, но решение пока не принято, отмечает агентство.

По информации Bloomberg, дальность Dark Eagle — 3,5 тысячи километров, пока произведено не более восьми таких ракет, каждая их них стоит около $15 миллионов.

Сейчас в войне Ирана и США действует перемирие, объявленное Дональдом Трампом. Он не раз говорил, что конец войны близок, однако переговоры с Тегераном зашли в тупик. Запрос Centcom означает, что военные готовы продолжать войну, если Трамп примет такое решение, полагают эксперты.
