Атака на Иран. Колоссальные военные расходы США и ликвидация оппозиции КСИР

Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские силы перехватили еще одно иранское судно под названием M/V Sevan, которое находилось в списке санкций Министерства финансов Штатов.

Фото IRNA. Иранское судно под названием M/V Sevan, находящееся в списке санкций Минфина США, перехвачено американцами

Уточняется, что 26 апреля это судно остановлено в Аравийском море вертолетом ВМС США, поднятым с ракетного эсминца USS Pinckney. Торговое судно подчинилось приказу американских военных и сейчас под конвоем возвращается в Иран.

Сообщается о масштабных полетах истребителей и БПЛА Соединенных Штатов и Израиля над ИРИ. Иракский источник заявил о масштабной воздушной активности США и Израиля в воздушном пространстве Ирака.

Как передает агентство Al-Maalomah, источник в службах безопасности провинции Анбар на западе страны заявил, что израильские и американские истребители и беспилотники возобновили полеты над различными районами провинции, не уточнив причины такой активности.

«Указанные летательные аппараты возобновили полеты на большой высоте над западными районами, и все территории, ставшие объектом этой разведывательной активности, характеризуются устойчивой безопасностью и на протяжении многих лет не сталкивались с какими‑либо нарушениями», — подчеркнул он.

Фото из архива. Бойцы Корпуса стражей исламской революции

Разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем заявлении сообщила о выявлении и ликвидации нескольких групп, связанных с антиреволюционными ячейками.

В заявлении уточняется, что в ходе серии мероприятий в провинциях Курдистан и Керманшах выявлены и уничтожены несколько групп, связанных с антиреволюционными группировками. Данные группы действовали при поддержке США и Израиля и стремились подготовить условия для военного вторжения противника с запада Ирана, заявили в КСИР.

Минздрав Ливана сообщил о 15 погибших после введения режима прекращения огня. Согласно заявлению, с момента вступления в силу режима прекращения огня 17 апреля в результате израильских ударов погибли 15 граждан Ливана.

Напомним, десятидневный режим прекращения огня между Ливаном и Израилем вступил в силу 17 апреля после заявления президента США Дональда Трампа. При этом обстановка на юге Ливана остается напряженной, сохраняются опасения относительно возможной эскалации и нарушений перемирия. 23 апреля глава Белого дома сообщил о продлении режима прекращения огня еще на три недели.

Перемирие установлено после серии интенсивных ударов Израиля, начавшихся 2 марта. Они последовали после операций движения «Хезболла», проведенных после ударов Штатов и Израиля по Ирану 28 февраля.



Фото The New York Times. Американская армия выпустила более 1 тысячи крылатых ракет Tomahawk по Ирану

Газета The New York Times публикует аналитический отчет о колоссальных военных расходах Соединенных Штатов. По оценкам издания, с момента начала столкновений в конце февраля военные затраты Вашингтона составили от $28 миллиардов до $35 миллиардов.

Главной проблемой для Пентагона стало стремительное сокращение арсенала высокоточного оружия. Согласно данным газеты, США уже использовали около 1 тысячи 100 крылатых ракет большой дальности с технологией стелс, которые изначально предназначались и резервировались для возможного глобального конфликта с Китаем. Это количество составляет почти половину всех имеющихся в распоряжении Штатов запасов ракет данного типа.

Американская армия выпустила более 1 тысячи крылатых ракет Tomahawk. Это в 10 раз превышает объем ежегодных закупок этих ракет военным ведомством, говорится в публикации.

Фото IRNA. Аббас Аракчи отправился с визитом в Россию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в Москву. В ходе этого визита он встретится с высокопоставленными представителями Российской Федерации и проведет переговоры по вопросам двусторонних отношений ИРИ и России, а также региональных и международных событий. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что запланирована встреча президента РФ Владимира Путина и Аббаса Аракчи.

Фото иллюстративное

Иран задержал два контейнеровоза в районе Ормузского пролива. По сообщению агентства IRNA, ВМС КСИР «выявили и задержали два нарушающих правила судна» — «связанное с Израилем» судно MSC Francesca и Epaminondas, которые «пытались тайно пройти через пролив в отсутствие разрешения, преднамеренно выводили из строя навигационное оборудование, а также совершали повторные нарушения».

Контейнеровоз Epaminondas под флагом Либерии уже задерживали ранее.

США захватили иранские танкеры, перевозившие нефть на $380 миллионов.

Тегеран ранее заявлял, что не будет никаких переговоров, если блокада и пиратство будут продолжаться. Эксперты считают, что Трамп ведет переговоры так, чтобы специально не достичь сделки с Ираном.

Фото СМИ. Глава США снова угрожает Ирану в случае отказа от переговоров

«У Ирана остается около трех дней до того, как их нефтяная инфраструктура взорвется», — заявил Дональд Трамп в интервью Fox News и снова начал угрожать ИРИ, добавив, что все переговорные «козыри» находятся в руках у США.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил Соединенные Штаты в том, что их действия не соотносятся с их заявлениями о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта. По его словам, Вашингтон по-прежнему продолжает оказывать давление на Тегеран, но Иран не собирается вступать в диалог под угрозами и в условиях блокады.