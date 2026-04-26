10:27
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Трамп отменил поездку переговорщиков от США в Исламабад

Дональд Трамп заявил, что отменил поездку спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для встречи с представителями Ирана.

По его словам, США готовы к диалогу, но не станут тратить время на разговоры ни о чем. Он добавил, что иранцы могут позвонить в США в любое удобное для них время.

В свою очередь телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи покинул Исламабад. Перед отъездом иранская делегация передала пакистанскому руководству официальный список требований Тегерана по прекращению войны с США.

В ходе визита Аббас Аракчи встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, главой МИД Исхаком Даром и командующим пакистанскими силами обороны Асимом Муниром.

В соцсетях глава МИД ИРИ сообщил, что после Пакистана посетит Оман и Россию. Он уточнил, что целью визитов является тесная координация с партнерами вопросы двустороннего сотрудничества и консультации по поводу региональных событий.

Напомним, первый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном, который также проходил в столице Пакистана, закончился провалом. Стороны выдвинули друг другу невыполнимые условия. Исламабад предпринимает попытки возобновить переговорный процесс для достижения договоренностей о мирном урегулировании войны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/371934/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Попытка урегулирования. Делегация Ирана прибыла на переговоры в Исламабад
Атака на Иран. Из-за войны на Ближнем Востоке подорожали даже презервативы
Атака на Иран. Lufthansa отменит 20 тысяч авиарейсов из-за дефицита топлива
Ситуацию на Ближнем Востоке обсудили секретарь Совбеза КР и посол Ирана
Атака на Иран. Три страны Евросоюза официально выступили против Израиля
Атака на Иран. Неразбериха с переговорным процессом США и Тегерана продолжается
Атака на Иран. Йеменские хуситы грозят перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Атака на Иран. В мире резко сокращается количество авиарейсов — Bloomberg
Атака на Иран: 3,5 тысячи человек погибли в результате ударов США и Израиля
Популярные новости
В МВД прокомментировали сообщения о расколе среди силовиков
Садыр Жапаров провел переговоры с Владимиром Путиным. О чем говорили
Чистка силовиков продолжается, в ГКНБ сделали жесткое заявление
На 1 апреля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 7 миллиардов кубов
Бизнес
BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
26 апреля, воскресенье
10:16
Атака на Иран. Трамп отменил поездку переговорщиков от США в Исламабад
10:00
Когда враг невидим. Генерал Кубатбек Кожоналиев о Чернобыле и его уроках
09:30
Температурные рекорды. Самым теплым 26 апреля в Бишкеке было в 1985 году
09:15
Сотни зрителей остались без концерта из-за сообщения о бомбе: шутник задержан
09:00
Неделя-24. Элитные школы по цене квартир, санкции от Европы и чистки в ГКНБ