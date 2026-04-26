Атака на Иран. Трамп отменил поездку переговорщиков от США в Исламабад

Дональд Трамп заявил, что отменил поездку спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для встречи с представителями Ирана.

По его словам, США готовы к диалогу, но не станут тратить время на разговоры ни о чем. Он добавил, что иранцы могут позвонить в США в любое удобное для них время.

В свою очередь телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи покинул Исламабад. Перед отъездом иранская делегация передала пакистанскому руководству официальный список требований Тегерана по прекращению войны с США.

В ходе визита Аббас Аракчи встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, главой МИД Исхаком Даром и командующим пакистанскими силами обороны Асимом Муниром.

В соцсетях глава МИД ИРИ сообщил, что после Пакистана посетит Оман и Россию. Он уточнил, что целью визитов является тесная координация с партнерами вопросы двустороннего сотрудничества и консультации по поводу региональных событий.

Напомним, первый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном, который также проходил в столице Пакистана, закончился провалом. Стороны выдвинули друг другу невыполнимые условия. Исламабад предпринимает попытки возобновить переговорный процесс для достижения договоренностей о мирном урегулировании войны.