Атака на Иран. Из-за войны на Ближнем Востоке подорожали даже презервативы

Презервативы Durex подорожают минимум на 20-30 процентов, если война в Персидском заливе затянется. Об этом сообщает Reuters.
Другой крупнейший в мире производитель презервативов Karex намерен повысить цены на треть из-за войны США с Ираном, пишет ВВС. По словам генерального директора компании Го Миа Киата, производственные затраты резко выросли с начала конфликта.
Karex производит более 5 миллиардов презервативов в год и поставляет их ведущим мировым брендам, а также государственным системам здравоохранения.
Тем временем американский президент призвал не торопить его в вопросе урегулирования ситуации вокруг Ирана.
«Не торопите меня» — так ответил он на вопрос о том, сколько времени может потребоваться на урегулирование конфликта с Ираном.
«Возможно, за двухнедельный перерыв они несколько пополнили запасы [вооружений]. Но даже если это так, мы это уничтожим примерно за день... Перемирие между Ливаном и Израилем продлено на три недели», — также сообщил Дональд Трамп.
Решение принято после его встречи в Овальном кабинете с высокопоставленными представителями Израиля и Ливана.
«США будут работать с Ливаном, чтобы помочь ему в защите от «Хезболлы», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
Он добавил, что в ближайшее время намерен принять в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна.
16 апреля Дональд Трамп объявил, что Израиль и Ливан заключили перемирие на 10 дней, а до этого в Белом доме прошли первые за 34 года двусторонние переговоры между этими странами.
Ранее Израиль наносил удары по позициям ливанской радикальной группировки «Хезболла», которая обстреливала Израиль в поддержку Ирана.
Прекращение огня в Ливане было одним из требований Ирана в переговорах с Соединенными Штатами.
Израильские военные нанесли удар по группе репортеров на юге Ливана, в результате чего погибла корреспондент газеты «Аль‑Ахбар» Амаль Халил, ее коллега Зейнаб Фарадж получила ранения.
СМИ пишут, что спасателям Ливана после многочасовой осады района, препятствования их работе и обстрела машин скорой помощи удалось эвакуировать пострадавших и обнаружить тело журналистки.
Произошедшее в Ливане названо вопиющим нарушением международных договоров, гарантирующих безопасность журналистов и гражданских лиц в зонах военных действий.
сообщает Daily Mail.
По данным издания, иранские «корабли‑призраки» прошли мимо Военно‑морских сил Штатов на фоне шаткого режима прекращения огня и нестабильной динамики мировых цен на нефть. Термин «корабли‑призраки» используется западными СМИ для обозначения судов, которые обходят санкции Америки.
«Нет. Почему бы оно мне понадобилось? Какой же глупый вопрос. Почему бы я применял ядерное оружие?» — заявил лидер США журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, может ли он использовать его против Ирана.
«Ядерное оружие никогда не должно быть разрешено применять никому», — сказал он.