Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Из-за войны на Ближнем Востоке подорожали даже презервативы

Презервативы Durex подорожают минимум на 20-30 процентов, если война в Персидском заливе затянется. Об этом сообщает Reuters.

ВВС
Крупнейший в мире производитель презервативов Karex намерен повысить цены на треть из-за войны США с Ираном

Другой крупнейший в мире производитель презервативов Karex намерен повысить цены на треть из-за войны США с Ираном, пишет ВВС. По словам генерального директора компании Го Миа Киата, производственные затраты резко выросли с начала конфликта.

Karex производит более 5 миллиардов презервативов в год и поставляет их ведущим мировым брендам, а также государственным системам здравоохранения.

из архива
Президент США Дональд Трамп

Тем временем американский президент призвал не торопить его в вопросе урегулирования ситуации вокруг Ирана.

«Не торопите меня» — так ответил он на вопрос о том, сколько времени может потребоваться на урегулирование конфликта с Ираном.

«Возможно, за двухнедельный перерыв они несколько пополнили запасы [вооружений]. Но даже если это так, мы это уничтожим примерно за день... Перемирие между Ливаном и Израилем продлено на три недели», — также сообщил Дональд Трамп.

Решение принято после его встречи в Овальном кабинете с высокопоставленными представителями Израиля и Ливана.

«США будут работать с Ливаном, чтобы помочь ему в защите от «Хезболлы», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Он добавил, что в ближайшее время намерен принять в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна.

16 апреля Дональд Трамп объявил, что Израиль и Ливан заключили перемирие на 10 дней, а до этого в Белом доме прошли первые за 34 года двусторонние переговоры между этими странами.

Ранее Израиль наносил удары по позициям ливанской радикальной группировки «Хезболла», которая обстреливала Израиль в поддержку Ирана.

СМИ
Ливанская журналистка Амаль Халил убита во время израильской ракетной атаки
Несмотря на объявленное перемирие, насилие в регионе продолжается. В среду Ливан обвинил Израиль в авиаударе, в результате которого убита журналистка Амаль Халил, а еще одна получила ранения. Израиль заявляет, что обеспечивал безопасность своих военнослужащих.

Прекращение огня в Ливане было одним из требований Ирана в переговорах с Соединенными Штатами.

Израильские военные нанесли удар по группе репортеров на юге Ливана, в результате чего погибла корреспондент газеты «Аль‑Ахбар» Амаль Халил, ее коллега Зейнаб Фарадж получила ранения.

СМИ пишут, что спасателям Ливана после многочасовой осады района, препятствования их работе и обстрела машин скорой помощи удалось эвакуировать пострадавших и обнаружить тело журналистки.

Произошедшее в Ливане названо вопиющим нарушением международных договоров, гарантирующих безопасность журналистов и гражданских лиц в зонах военных действий.

Блокада, инициированная президентом США, оказалась сорвана после прохода иранских судов, сообщает Daily Mail.

По данным издания, иранские «корабли‑призраки» прошли мимо Военно‑морских сил Штатов на фоне шаткого режима прекращения огня и нестабильной динамики мировых цен на нефть. Термин «корабли‑призраки» используется западными СМИ для обозначения судов, которые обходят санкции Америки.

иллюстративное
Дональд Трамп исключил возможность применения ядерного оружия против Ирана
Дональд Трамп исключил возможность применения ядерного оружия против Ирана и высказался за то, чтобы оно никогда не использовалось никем в мире.

«Нет. Почему бы оно мне понадобилось? Какой же глупый вопрос. Почему бы я применял ядерное оружие?» — заявил лидер США журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, может ли он использовать его против Ирана.

«Ядерное оружие никогда не должно быть разрешено применять никому», — сказал он.
