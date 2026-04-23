Ситуацию на Ближнем Востоке обсудили секретарь Совбеза КР и посол Ирана

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Адилет Орозбеков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в КР Голамхоссейном Ядегари.

Фото пресс-службы президента. Секретарь Собеза КР Адилет Орозбеков и посол Ирана Голамхоссейн Ядегари обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Состоялся обмен мнениями о событиях, происходящих на Ближнем Востоке, и их влиянии на Центрально-Азиатский регион, а также рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки и сотрудничества в рамках обеспечения региональной безопасности ШОС.

Адилет Орозбеков и Голамхоссейн Ядегари также обсудили подготовку к предстоящей 21-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.