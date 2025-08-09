Алиев и Пашинян тоже хотят выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили о своем намерении выдвинуть лидера США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом стало известно из трансляции Белого дома.

Фото СМИ. Трехсторонняя встреча в Белом доме

«Я считаю, что президент Трамп заслуживает Нобелевской премии мира», — сказал Никол Пашинян, отвечая на вопрос журналиста во время трехстороннего выступления лидеров.

Инициативу поддержал глава Азербайджана. «Мы с премьер-министром Пашиняном готовы направить совместное обращение в Нобелевский комитет о присуждении премии мира Дональду Трампу», — отметил он.

8 августа Дональд Трамп, Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели несколько двусторонних встреч, а также совместную трехстороннюю, по итогам которых они подписали несколько ключевых документов для Азербайджана и Армении. Лидеры трех стран приняли декларацию о мирном урегулировании, Азербайджан и Армения обязались отказаться от боевых действий, уважать суверенитет и целостность друг друга в рамках движения к миру. Кроме того, Соединенные Штаты заявили о снятии ограничения на свое военное сотрудничество с Азербайджаном.

24 июня конгрессмен от Республиканской партии Бадди Картер тоже предложил выдвинуть американского президента на Нобелевскую премию за урегулирование конфликта между Израилем и Ираном.

Ранее Пакистан также выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Пояснялось, что решение принято в знак признания дипломатического вмешательства главы США и «основополагающего лидерства» во время недавнего индо-пакистанского конфликта.

В марте американский конгрессмен-республиканец Даррелл Исса выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию.

О номинации Трампа также говорил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В конце июля власти Камбоджи заявили, что хотят номинировать президента Соединенных Штатов на Нобелевскую премию мира.