Избирательный «Совет мира» Трампа: что это значит для Центральной Азии

Приглашение Казахстана и Узбекистана в «Совет мира», инициированный Дональдом Трампом без соседей по региону — Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана — поделило экспертное сообщество на два лагеря. У одних такое избирательное включение вызывает тревогу, другие же, напротив, рекомендуют не поддаваться эмоциям и считают, что на целостность Центральной Азии как геополитического игрока пас 47-го президента США не повлияет.

Не видят они и предпосылок, что, оказавшись на периферии интересов Соединенных Штатов, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан вынужденно сместятся в экономическую и инфраструктурную орбиту Китая.

Ниже приводим объяснения политических аналитиков. Подробности у 24.kg.

Досым Сатпаев, директор «Группы оценки рисков», политолог:

— После прошлогоднего визита высокопоставленных представителей США в страны региона и саммита в Вашингтоне в формате «С5+1» стало ясно: для Белого дома Казахстан и Узбекистан в приоритете.

И приглашение Астаны и Ташкента в «Совет мира» не единственное. Ранее Дональд Трамп позвал Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева на саммит G20 в Майами, что подтверждает особый интерес Штатов к этим государствам с точки зрения политико-экономических связей.

Однако отсутствие Кыргызстана и Таджикистана не означает их игнорирования. Американский лидер плохо ориентируется в географии, его повестку формирует окружение, действующее исходя из экономических интересов США. Их главный соперник — КНР, а Центральная Азия рассматривается прежде всего как ресурсный и логистический регион.

Я не вижу угрозы для субъектности региона при условии, что страны объединяются. Без кооперации поодиночке они уязвимы. Регулярные встречи глав государств ЦА, самостоятельное решение приграничных вопросов и расширение региональной кооперации показывают, что страны уже учатся действовать совместно. Досым Сатпаев

«Совет мира» — это, скорее, символический сигнал, чем реальная угроза, но он подчеркивает необходимость для региона сохранять единый голос.

Аркадий Дубнов, эксперт по Центральной Азии:

— Пока не известны точные условия членства в «Совете мира», преждевременные выводы делать рано.

Кыргызстан и Таджикистан не получили приглашения отчасти из-за отсутствия сильного лоббизма в Вашингтоне, а также из-за низкой инвестиционной привлекательности на данном этапе. США ориентируются на государства, готовые вкладываться в проекты. Аркадий Дубнов

Идея о совместном включении «малых стран» выглядит преждевременной — пока неясно, во что выльется эта инициатива под «вечным» патронажем Дональда Трампа.

Важно понимать: для формирования центральноазиатской идентичности такие проекты имеют мало значения. История и внутренняя кооперация определяют субъектность региона, а внешнее приглашение лишь подчеркивает символический статус отдельных государств.

Рустам Азизи, эксперт по международной безопасности:

— Восприятие Центральной Азии как единого интеграционного региона в значительной степени концептуально. Но на практике согласованной позиции по ключевым вопросам нет.

Казахстан и Узбекистан приглашены не по принципу регионального представительства, а по политико-экономическим и статусным мотивам. Для них участие — символический ресурс для демонстрации своего уровня как middle power в регионе и потенциального партнера для крупных сделок.

Отсутствие Кыргызстана и Таджикистана не разрушает их субъектность. Практическая отдача от участия в «Совете мира» для этих стран остается минимальной.

С точки зрения Китая, эта инициатива не меняет существующий баланс. Пекин по-прежнему остается ключевым экономическим партнером, а ограниченное участие США не подталкивает к резкому смещению ориентации.

Шерали Ризайон, политолог:

— Приглашение Казахстана и Узбекистана — скорее, признание субъективности региона и положительное восприятие роли этих государств на глобальной арене.

Усиление позиций соседей, безусловно, окажет благотворное влияние на всю Центральную Азию и поможет минимизировать потенциальные угрозы.

Что касается Кыргызстана и Таджикистана, отсутствие приглашения не повлияет на их отношения с КНР. Участие или неучастие в «Совете мира» не изменит многомерное сотрудничество с Пекином.

Ануар Бахитжанов, политолог:

— Сам факт выборочного приглашения не разрушает региональную интеграцию, но создает риск индивидуализации каналов взаимодействия с Соединенными Штатами. Если страны будут рассматриваться как отдельные партнеры, это усилит логику «работы с лидерами», а не с регионом как целым.

При правильной позиции Казахстана и Узбекистана площадка может использоваться для продвижения региональной повестки по безопасности, транзиту, водным ресурсам, Афганистану. Ануар Бахитжанов

Основной риск, если региональная рамка не будет артикулирована, — Кыргызстан и Таджикистан окажутся в ситуации ограниченного выбора и будут усиливать экономическую и инфраструктурную ориентацию на Китай.

Эмиль Джураев, эксперт:

— «Совет мира» — спорная инициатива, участие в ней подтвердили немногие государства. Но для Центральной Азии это не критично. Мы на начальном этапе региональной кооперации, и такое приглашение или его отсутствие не должно восприниматься как проблема.

Взаимоотношения с КНР от участия в «Совете мира» не зависят, так как экономическое влияние Пекина и так значимо.

Фархад Мамедов, директор Центра исследований Южного Кавказа (Азербайджан):

— «Совет мира» и Организация тюркских государств (ОТГ) — разные платформы.

ОТГ — институционализированная структура с четкой повесткой, охватывающая конкретный регион. «Совет мира» — инициатива Дональда Трампа с непроверенной эффективностью и возможными международными последствиями.

Его создание не ограничивает внешнеполитическую свободу стран ЦА и может рассматриваться как дополнительная площадка, но не альтернатива региональным форматам.

Темур Умаров, сотрудник научного берлинского центра «Карнеги»:

— Я не вижу прямого влияния на региональные процессы. Это исключительное событие, отражающее личные и коммерческие отношения Дональда Трампа с лидерами Казахстана и Узбекистана.

Оно не угрожает региональной идентичности, субъектности Центральной Азии и внешнеполитическому балансу государств, которые не приглашены.

P.S. Выборочное приглашение Астаны и Ташкента в «Совет мира Трампа» создает символический и политический дисбаланс, но не разрушает региональную субъектность.

Эксперты отмечают: ключ к сохранению влияния Центральной Азии — это внутренняя кооперация, согласованная региональная повестка и способность объединяться вокруг общих интересов.

В основе инициативы нынешнего хозяина Овального кабинета лежат прагматичные экономические интересы, призванные демонстрировать статус отдельных стран и отношение к ним Вашингтона, но фактически укрепляют необходимость совместных действий внутри региона. Безусловно, риск в фрагментации при отсутствии согласованной позиции сохраняется. Но есть и бонус от членства Казахстана и Узбекистана. Он в возможности функционального лидерства этих государств для всей Центральной Азии.