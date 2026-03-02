Президент США заявил, что у него есть три кандидата на роль нового главы Ирана. В телефонном интервью New York Times Донадьд Трамп сообщил, что военные Соединенных Штатов намерены продолжать наступление на Иран в течение «четырех-пяти недель».

«Это не будет сложно. У нас огромное количество боеприпасов. Знаете, они хранятся по всему миру в разных странах», — сказал он.

Глава Белого дома также отметил, что у него есть «три очень хороших варианта» относительно того, кто может возглавить Иран. При этом он отказался называть их.

«Я не буду их сейчас раскрывать. Давайте сначала закончим работу», — ограничился Трамп.

Когда главу США спросили о том, как Вашингтон видит смену власти в Иране, он ответил, что местные военные, в том числе офицеры КСИР, могут передать свое оружие народу.

Затем предложил другую модель: «То, что мы сделали в Венесуэле, я думаю, это идеальный сценарий».

Президент Соединенных Штатов заявил, что может снять санкции с Ирана, если новое руководство проявит себя как прагматичный партнер. При этом Трамп отказался отвечать, будет ли США защищать иранский народ.

«Я не даю никаких обязательств ни в одну, ни в другую сторону; пока слишком рано. У нас есть работа, и мы сделали ее очень хорошо. Я бы сказал, что мы значительно опережаем график», — прокомментировал Трамп.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. После первых ударов заявление о начале военной операции «Рык льва» сделал американский президент Дональд Трамп.

Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи убит. Убиты еще несколько высокопоставленных чиновников Тегерана.

Эскалация на Ближнем Востоке не снижается. Продолжаются ракетные удары по заявленным целям с обеих сторон. Десятки тысяч людей застряли из-за закрытого воздушного пространства в зоне конфликта.