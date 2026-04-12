Власть

Дональд Трамп хочет построить триумфальную арку высотой 76 метров в честь себя

В Комиссию по изящным искусствам США поданы планы по строительству триумфальной арки высотой 76 метров. Об этом в своей соцсети Truth Social написал глава Белого дома Дональд Трамп.

Проект триумфальной арки высотой 76 метров

Он назвал будущий монумент «величайшей и самой красивой триумфальной аркой во всем мире».

Если проект будет реализован, арка станет крупнейшей в мире. Она значительно превзойдет Триумфальную арку в Париже, высота которой составляет чуть менее 50 метров, а также монумент революции в Мехико (67 метров) и Арку Победы в Пхеньяне (60 метров).

По мнению Дональда Трампа, сооружение станет «прекрасным дополнением» к архитектуре столицы США и будет радовать американцев на протяжении многих десятилетий.

Согласно проекту, арка будет украшена позолоченной фигурой, напоминающей Статую Свободы, двумя орлами по бокам и четырьмя львами у основания. На сооружении также планируется разместить золотые надписи «Одна нация под Богом» и «Свобода и справедливость для всех» (строки из клятвы верности флагу Соединенных Штатов). Предполагается, что арка будет построена на берегу реки Потомак, напротив мемориала Линкольна и вблизи Арлингтонского кладбища.
Материалы по теме
В США выпустят золотую монету с изображением Дональда Трампа
Атака на Иран. У США есть три кандидата на роль нового главы страны — Трамп
Дональд Трамп выступил в Конгрессе: главные заявления президента США
Дональд Трамп за сутки повысил пошлину для всего мира с 10 до 15 процентов
Дональд Трамп ввел пошлины в 10 процентов на импорт из всех стран мира
Дональд Трамп решил поручить раскрыть документы, касающиеся инопланетян и НЛО
Избирательный «Совет мира» Трампа: что это значит для Центральной Азии
Архитектура нового мирового порядка от Трампа, и что это означает для ЦА
Кого Дональд Трамп позвал в свой «Совет мира». Список
Венесуэла, Иран, Гренландия: цели без тормозов. Западные СМИ о курсе Трампа
Популярные новости
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в&nbsp;других странах Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах
Основатель &laquo;Аю&raquo; рассказал о&nbsp;переговорах в&nbsp;ГКНБ и&nbsp;&laquo;чашке чая за&nbsp;$10&nbsp;миллионов&raquo; Основатель «Аю» рассказал о переговорах в ГКНБ и «чашке чая за $10 миллионов»
Вступит&nbsp;ли Камчыбек Ташиев в&nbsp;политическую борьбу Вступит ли Камчыбек Ташиев в политическую борьбу
Президент обсудил с&nbsp;Омурбеком Текебаевым власть кочевников и&nbsp;будущее страны Президент обсудил с Омурбеком Текебаевым власть кочевников и будущее страны
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В&nbsp;O!Store грандиозные скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;технику и&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
12 апреля, воскресенье
12:29
Дональд Трамп хочет построить триумфальную арку высотой 76 метров в честь себя Дональд Трамп хочет построить триумфальную арку высотой...
12:05
Цифровое сопротивление. Telegram обновил протокол для обхода цензуры
11:49
Узбекистан и Казахстан обсудили ускорение строительства Камбаратинской ГЭС
11:33
Айсулуу Тыныбекова намерена участвовать в Олимпиаде-2028
11:02
Садыр Жапаров готов выделять землю под строительство частных школ и детсадов