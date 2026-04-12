Дональд Трамп хочет построить триумфальную арку высотой 76 метров в честь себя

В Комиссию по изящным искусствам США поданы планы по строительству триумфальной арки высотой 76 метров. Об этом в своей соцсети Truth Social написал глава Белого дома Дональд Трамп.

Он назвал будущий монумент «величайшей и самой красивой триумфальной аркой во всем мире».

Если проект будет реализован, арка станет крупнейшей в мире. Она значительно превзойдет Триумфальную арку в Париже, высота которой составляет чуть менее 50 метров, а также монумент революции в Мехико (67 метров) и Арку Победы в Пхеньяне (60 метров).

По мнению Дональда Трампа, сооружение станет «прекрасным дополнением» к архитектуре столицы США и будет радовать американцев на протяжении многих десятилетий.

Согласно проекту, арка будет украшена позолоченной фигурой, напоминающей Статую Свободы, двумя орлами по бокам и четырьмя львами у основания. На сооружении также планируется разместить золотые надписи «Одна нация под Богом» и «Свобода и справедливость для всех» (строки из клятвы верности флагу Соединенных Штатов). Предполагается, что арка будет построена на берегу реки Потомак, напротив мемориала Линкольна и вблизи Арлингтонского кладбища.